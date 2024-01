Con il Senatore Berrino e Laura Guglielmi, Sanremo e Italo Calvino protagonisti a Roma (Foto)

"Sono felice di avere avuto al mio fianco oggi Laura Guglielmi che ha dedicato una intera opera ad una personalità come Italo Calvino, che tanto ha amato la nostra città e che ha scritto anche la storia della letteratura nazionale”. Lo dichiara oggi Gianni Berrino, senatore di Fratelli d'Italia, nella conferenza stampa di presentazione di un volume su Italo Calvino svoltasi in sala Nassirya al Senato.

“Calvino nelle sue opere – termina - ha saputo mettere a nudo le particolarità di Sanremo e nelle quali, chi come me è nato a Sanremo, riesce ad identificarsi con grande soddisfazione per come lui è stato in grado di raccontarle. Mi fa molto piacere che, attraverso lui, la mia città sia stata presente oggi qui in Senato e ringrazio tutti voi che avete lavorato perché questo fosse possibile".