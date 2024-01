Bordighera: Claude Monet torna protagonista con “Virtual Reality Experience Inside Monet”

Claude Monet torna protagonista a Bordighera con “Virtual Reality Experience Inside Monet”, il tour che permetterà al pubblico di vivere un’esperienza immersiva nella storia e nell’arte del maestro dell’impressionismo grazie alla combinazione tra la più realistica tecnologia virtuale e la narrazione attoriale.

Tra maggio ed ottobre (le date sono in via di definizione) il pubblico potrà passeggiare all’aria aperta seguendo le tappe di un percorso guidato nei luoghi più significativi del soggiorno del 1884 di Monet e, grazie a visori, 'entrare' nelle sue opere per apprezzarne ogni dettaglio e ogni sfumatura. I contenuti saranno disponibili in tre lingue (italiano, inglese e francese) per offrire questa emozionante opportunità a una platea più ampia possibile.

L’evento, creato da Way srl e coordinato da Winedering srl, è stato fortemente voluto dall’Amministrazione Ingenito per sviluppare un turismo culturale di qualità che, attratto da un’offerta d’eccellenza, scelga Bordighera 365 giorni l’anno. E’ proprio la cultura, del resto, una delle linee guida emerse, con outdoor ed enogastronomia, dal Piano Strategico del Turismo e condivise con il Tavolo del Turismo.

“Un progetto innovativo - dichiara l’Amministrazione - ma soprattutto un progetto che non rimarrà un episodio isolato. Claude Monet fa parte della storia e del patrimonio culturale di Bordighera; noi vogliamo lavorare con una visione d’insieme che valorizzi questo legame e lo faremo sostenendo più iniziative con l’obiettivo di sviluppare il prodotto turistico Monet".

“Virtual Reality Experience Inside Monet” rientra nel progetto “Bordighera: Villa Regina Margherita e il sistema artistico-territoriale integrato” per cui il Comune ha ottenuto nel 2022 un contributo a valere sul fondo a sostegno delle piccole e medie città d’arte, con cui verranno finanziate anche altre attività in previsione della riapertura del prestigioso polo espositivo.​