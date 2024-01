Sanremomania: tutti pronti ad indovinare il vincitore

Manca poco all’evento più atteso dell’anno e già si fanno scommesse sul possibile vincitore. Stiamo parlando chiaramente della kermesse sanremese, giunta alla sua 74esima edizione, che andrà in onda dal 6 al 10 febbraio.

Reduce dal successo dello scorso anno, nel quale ha tenuto incollati al televisore più di 14 milioni di telespettatori, il Festival ritorna con grandi sorprese e tanti pronostici. L’evento trasmesso in Eurovisione è da sempre frutto dell’interesse mediatico, poiché lo stesso palco è stato spesso protagonista di iniziative non solo legate alla sfera canora.

Spettacolo, politica e temi sociali s’intrecciano per restituire un prodotto che, a prescindere dai consensi, rimane protagonista anche nelle settimane successive alla sua conclusione. Negli ultimi anni, però, il pubblico ha saputo mantenere fermo l’interesse sulla gara e sulle esibizioni.

Ciò è stato possibile soprattutto grazie all’intuizione di un gruppo di amici di Porto Sant’Elpidio, nelle Marche. A loro si deve, infatti, nel 2020 l’invenzione del FantaSanremo, il gioco che congiunge perfettamente la struttura del Fantacalcio agli elementi del fantasy game. Il gioco prevede che ognuno possa decidere di organizzare la propria squadra virtuale con 5 artisti preferiti, capitanati da un membro a scelta.

Ogni giocatore ne ha a disposizione ben 100 Baudi, valuta utilizzata per acquistare i gli artisti. Da uno a cinque possono essere le squadre che poi andranno iscritte nella lega a scelta. Saranno poi i bonus e i malus raccolti dai cantanti durante l’evento ad influire sul punteggio e la possibile vittoria dei giocatori. Non esiste un montepremi se non la soddisfazione di aver indovinato l’artista e la squadra vincente.

Il meccanismo funziona perfettamente, giacché sono state già 1 milione le squadre iscritte al fantasy game, ma non finisce qui. Non mancano nemmeno i pronostici sul vincitore dell’evento. Per questo oggi i bookmakers più noti si sono adeguati, dando ai telespettatori la possibilità di fare scommesse sul festival di Sanremo, mostrando loro le quotazioni anche in tempo reale di ogni artista.

È quasi tutto pronto allora per l’inizio di questa nuova avventura, ma abbiamo ancora un po’ di tempo per scegliere su quale dei 30 artisti puntare. Di certo, il primo vero vincitore sembra essere proprio Amadeus, giunto ormai al quinto anno consecutivo di conduzione della kermesse. Tutto il resto non ci resta che scoprirlo!