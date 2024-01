Per Arthur Hayes, fondatore di BitMex, Bitcoin troverà supporto tra $30-35 mila, prima di raggiungere un nuovo ATH

Per Arthur Hayes, il fondatore di BitMex, il panorama del Bitcoin è ancora in fase di evoluzione, con previsioni che suggeriscono un possibile supporto tra i 30.000 e i 35.000 dollari prima di una potenziale risalita verso nuovi massimi storici.

La sua prospettiva pessimistica ha spinto gli investitori alla ricerca di alternative, conducendoli a scoprire progetti solidi come la meme coin Meme Kombat. In un contesto di incertezza, Hayes fornisce analisi preziose che influenzano le strategie degli investitori in un mercato cripto in continua evoluzione.

Le recenti prospettive ribassiste di Arthur Hayes sul Bitcoin

Contrariamente alle opinioni ottimistiche, Hayes prevede una mini crisi finanziaria se il BTFP non viene rinnovato. Questa visione ha influenzato le sue decisioni finanziarie, con l'acquisto di opzioni put per Bitcoin a 35.000 dollari. Le previsioni di Hayes hanno generato significative reazioni di mercato, evidenziando la crescente incertezza nei confronti delle criptovalute.

Reazioni e previsioni del mercato dopo l'annuncio di Hayes

Hayes, nel suo saggio "Signposts," ha anticipato un possibile calo di Bitcoin tra i 30.000 e i 35.000 dollari prima del rinnovo del Bank Term Funding Plan (BTFP). La sua analisi ha evidenziato la correlazione tra Bitcoin, l'S&P 500 e la discesa dei mercati finanziari tradizionali, generando un clima di incertezza e suscitando reazioni nei mercati cripto.

Investitori alla ricerca di alternative: Meme Kombat

Meme Kombat è un innovativo gioco P2E basato su web3, che offre una piattaforma dove gli utenti possono scommettere su battaglie tra meme con enfasi su un gameplay coinvolgente e trasparente. Nonostante il focus sul play-to-earn (P2E), Meme Kombat si distingue anche come una delle principali meme coin.

La piattaforma presenta varie modalità di scommessa, dalla sfida giocatore-contro-giocatore a modalità sofisticate giocatore-contro-computer, utilizzando meccaniche di scommessa tradizionali per risultati equi. Con l'imminente lancio della stagione 1, con 11 personaggi meme popolari, seguita dalla stagione 2, Meme Kombat mira a offrire divertimento e trasparenza.

La sua valuta nativa, $MK, alimenta la piattaforma consentendo scommesse, staking e altre attività correlate, con un attraente meccanismo di staking che offre un APY del 126%. La presale ha un tetto massimo di 10 milioni di dollari e attualmente ha raggiunto i 7,4 milioni, con una distribuzione strategica del token per incentivare la partecipazione e la creazione di dinamiche favorevoli tra domanda e offerta.

Previsioni dei prezzi di Meme Kombat

tra cui la sua prevendita

2024: con una prevendita dinamica e la crescente attenzione mediatica, ci aspettiamo un prezzo di Meme Kombat intorno a 0,287 dollari entro la fine del 2024.

2025: nel contesto di un potenziale mercato rialzista delle criptovalute e la crescita prevista del settore del gioco d'azzardo online, Meme Kombat potrebbe raggiungere massimi di 0,5 dollari entro la fine del 2025.

2030: grazie alla sua tokenomica incentrata sulla stabilità e alla partecipazione della community, Meme Kombat potrebbe vedere i suoi prezzi toccare 1 dollari entro la fine del 2030, sostenuto dal suo meccanismo di staking e la forza trainante del mercato.

