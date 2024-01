Apre a Sanremo Pura Beauty Zone, il nuovo Centro Estetico di Elena Zota

A fine mese aprirà a Sanremo il nuovo Centro Estetico Pura Beauty Zone di Elena Zota. L'istituto di bellezza, situato in via Giardini Vittorio Veneto, 24 nei locali dell'ex Centro la Farfalla, offrirà una vasta gamma di trattamenti per la cura del corpo e del viso, con l'obiettivo di offrire ai propri clienti un'esperienza di benessere completa e personalizzata.

Tra i servizi offerti dal centro estetico Pura Beauty Zone ci sono:

Pedicure curativa, per prendersi cura di piedi e unghie in modo professionale;

Manicure semplice o semipermanente, per avere mani sempre curate e in ordine;

Trattamenti corpo e viso, per migliorare l'aspetto della pelle e del corpo;

Epilazione, per eliminare i peli in modo efficace e duraturo;

Massaggi, per rilassarsi e ritrovare il benessere fisico e mentale.

A guidare il centro estetico ci sarà Elena Zota, estetista professionista con esperienza pluriennale ed unica terapista qualificata nel metodo Renata Franca sul territorio sanremese. Elena sarà affiancata dalla sorella Angelica, che si occuperà principalmente di extension ciglia, laminazione ciglia e sopracciglia.

Il centro estetico Pura Beauty Zone è il luogo ideale per prendersi cura di sé e del proprio benessere. L'ambiente è accogliente e rilassante, e il personale è sempre disponibile e cortese.

Pura Beauty Zone: il centro estetico che ti regala benessere e bellezza

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il centro estetico ai numeri 0184544049 e 3294343060 whatsapp oppure visitare la pagina Instagram.