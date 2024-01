Inoltre, dalle 22 di venerdì alle 8 di sabato e dalle 22 di sabato alle 6,30 della domenica, nei fine settimana 26-28 gennaio, 2-4 febbraio e 9-11 febbraio , i treni Intercity tra Ventimiglia e Milano subiranno variazioni di orario e non circoleranno tra Genova e Savona . Anche in questo caso saranno effettuate riprogrammazioni del servizio con bus nel tratto interrotto, con possibili disagi, soppressioni e ritardi.

Infatti, i treni regionali da Milano per Savona/Imperia/Ventimiglia ; da La Spezia e Sestri Levante ( Savona, Imperia, Ventimiglia ) saranno interessati da cancellazioni totali o limitazioni di percorso tra Alassio o Savona o Cogoleto .

Sarà un altro weekend di passione per chi viaggia in treno tra la Riviera e Genova . Tra le 22 di venerdì e le 7.30 di domenica nei fine settimana 26-28 gennaio , 2-4 febbraio e 9-11 febbraio la circolazione ferroviaria subirà importanti modifiche.

"Le modifiche alla circolazione- spiega Rfi- sono necessarie per realizzare le attività di opere civili per il futuro punto antincendio e di esodo della galleria Doria, attività di armamento ferroviario relative alla prima fase del futuro innesto della bretella di Pra', sulla linea Genova-Ventimiglia, e attività tecnologiche. Proseguiranno, inoltre, le attività di posa cunicoli, canaline e realizzazione attraversamenti ferroviari per il futuro posizionamento dei cavi di segnalamento e di telecomunicazioni della nuova linea".