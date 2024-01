Volley: un fine settimana positivo per le formazione del Corradini Home Vtat

Fine settimana positivo per il Corradini Home Vtat, tre vittorie e una sconfitta il bilancio finale.

In Serie D è arrivata la prima vittoria in questo campionato ai danni della Nuova Lega Sanremo. Derby ricco di pathos e una bella cornice di pubblico hanno sancito un 3-0 per le armesi.

“Partita giocata con tanto spirito di squadra, consapevoli dei loro mezzi - dichiarano dal Corradini Home Vtat - le ragazze di coach Ferrari sono scese in campo determinate per portare a casa la posta in gioco. Sono 3 punti che portano consapevolezza e soprattutto smuovono la classifica, abbandonando l’ultima posizione proprio ai danni della Nuova Lega Sanremo”.

I parziali del match: 25/21 - 25/21 - 25/17.

In Under 18 vittoria in quel di Bordighera, 3-0 (25/15 - 25/22 - 25/14).

“Mai in discussione il match - commentano dalla società - qualche piccolo errore di attenzione ancora da migliorare. Da sottolineare l’esordio di tre giovanissime Martina Lupi (2009), Ferrari Caterina (2010) e Actis Veronica (2011). Questi 3 punti mantengono le armesi a un punto dalla vetta”.

Sconfitta la formazione dell’Under 16, con ragazze sotto leva, per 3-0 (25/14 - 25/18 - 25/3) contro la Mazzucchelli.

Altra vittoria esterna in quel di Albenga per le ragazze dell’Under 14 guidate dal coach Fabrizia Fontanesi, anche qui un rotondo 3-0 (25/20 - 25/16 - 25/19) regalano la prima vittoria in campionato.