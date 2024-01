Basket: sconfitta esterna per il Bvc Sanremo contro Cogoleto

Sconfitta per il Bvc Sanremo nella 6ª giornata del campionato Divisione Regionale 1. I matuziani sono stati superati 100-75 da Cogoleto.

Dopo un buon primo quarto, terminato in parità, i padroni di casa preso il largo nei due centrali. Da segnalare nel Bvc la prestazione del veterano Luca Colombo, autore di ben 38 punti.



“Siamo totalmente disinteressati dalla fase difensiva - dichiarano dal Bvc Sanremo - a noi piace fare canestro. Quando capiremo che non è sufficiente forse vinceremo altre partite in questo campionato. Complimenti a Colombo per la super prestazione, i ragazzi sono tutti molto validi, ma dobbiamo necessariamente fare di più, di squadra”.

Cogoleto – Bvc Sanremo 100-75 (19-19, 29-16, 32-16, 20-24)

Cogoleto: Bruzzone 24, Razeti 16, Calcagno 15, Patrone E. 14, Torre F. 9, Torre L. 6, Patrone T. 5, Zoppi S. 5, Ferretti 4, Badano 2, Zoppi L. Coach: Robello.

Bvc Sanremo: Borro 4, Markishiq 16, Tacconi Daniele, Genovese 2, Deda 9, Franceschini, Colombo 38, Lupi, Tacconi Davide 6. Coach: Alessandro Deda.