Taggia: titolari della 'Salumeria Taggiasca' al lavoro dopo l'incendio per riaprire al più presto (Foto)

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione, alla ‘Salumeria Taggiasca’, l’attività di via Soleri nel centro storico di Taggia, danneggiata nei giorni scorsi da un incendio doloso. I proprietari si sono rimboccati le maniche e stanno lavorando alacremente per riaprire al più presto, sostenuti da tanti amici e persone a loro vicine.

A loro è arrivato anche il messaggio di sostegno del Sindaco, Mario Conio: “Nella speranza che possano tornare quanto prima a servire la nostra comunità con professionalità e cura, come fatto finora. Mi auguro che le indagini facciano il loro corso e che atti del genere non capitino più. Non possiamo rimanere indifferenti davanti alla violenza di alcuni”.

Nei giorni scorsi, lo ricordiamo, è stata lanciata una raccolta di denaro sulla piattaforma Gofundme, per aiutare Debora e Davide, titolari della salumeria. La raccolta punta a 15mila euro e, fino, ne sono stati raccolti 2.700.