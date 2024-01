Taggia: sindaco, assessori e consiglieri di maggioranza visitano il cantiere di Park 24

Nella mattinata di oggi il sindaco di Taggia, Mario Conio, insieme ai membri dell’amministrazione comunale, ha effettuato un sopralluogo all’interno del cantiere di Park 24, per monitorare l’avanzamento dei lavori.

“E’ stata l’occasione per prendere atto - spiega il primo cittadino - insieme agli assessori e ai consiglieri di maggioranza, delle opere finora effettuate. Così che potessimo comprende realmente l’entità colossale dell’intervento e confrontarci sulla programmazione a venire. Dall’interno si ha davvero idea degli spazi e di quanto quest’opera sarà fondamentale per il futuro della nostra cittadina".

Ormai da alcuni mesi la ditta incaricata sta intervenendo su tutta l’area dell’ex stazione ferrovia, un cantiere che per oltre 15 anni ha rappresentato una grave ferita nel tessuto urbano di Arma di Taggia. Dopo avere trascorso le prime settimane a ripulire e sanificare l’intera zona di cantiere, gli operai stanno ora proseguendo con i lavori di messa in sicurezza della struttura.

“L’opera – spiega il sindaco Mario Conio – sta procedendo come da cronoprogramma, e nelle prossime settimane gli interventi esterni saranno ben visibili a tutti i cittadini. Per il prossimo mese di settembre verrà quindi concluso il primo lotto di lavori che permetterà di avere la superficie esterna e il piano di autorimessa pronti per essere terminati".

Entro la fine di febbraio verrà poi portata la progettazione del secondo lotto in Conferenza dei Servizi. Questa prevede il completamento sia della piazza sia di importanti spazi pubblici, con parco giochi, aree relax, strutture sportive e il collegamento della pista ciclabile. Il parco urbano comprenderà l’attuale superficie della struttura oggetto del cantiere e arriverà fino all’ex passaggio a livello. “Nel 2025 vedremo finalmente la piazza conclusa” conferma il sindaco.

In un secondo momento verranno terminati anche i due piani di parcheggi interrati. Ogni piano potrà ospitare fino a 180 posti auto.