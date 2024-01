Pallavolo, serie b maschile: occasione sfumata per il Grafiche Amadeo

Occasione sfumata e classifica che ora si fa davvero difficile per il Grafiche Amadeo.

La formazione sanremese esce sconfitta per 3 a 0 (25-16,25-19, 25-16 i parziali) dalla sfida esterna contro i comaschi dell’R&S Mozzate (la gara si è giocata al palasport di Cislago, in provincia di Varese) e rimane sola, distanziata di ben 7 lunghezze dalla più immediata delle avversarie, in fondo alla classifica del campionato nazionale maschile di serie B di volley.

Netta la differenza in campo coi lombardi apparsi subito incisivi e decisi a fare propria l’intera posta in palio. La pressione del Mozzate è tale da rendere inutile qualsiasi forma di reazione dei gialloneri arrivati all’appuntamento di ieri sera privi anche dell’apporto a bordo campo del tecnico Cesare Chiozzone, bloccato da una indisposizione e sostituito, nell’occasione, dal presidente, grande conoscitore della disciplina: a suo tempo valido giocatore di volley, Giuseppe Privitera.

"La generosità e la voglia di fare bene dei ragazzi non è bastata a reggere il passo dei comaschi che col passare dei minuti hanno sempre provato e sono sempre riusciti ad alzare l’asticella, rendendo vano ogni nostro tentativo di provare a rientrare in partita –il commento a fine gara dello stesso Privitera – rimane il rammarico per l’occasione sfumata, ma rimane anche, nel contempo, la soddisfazione nel vedere crescere quel manipolo di giovani aggregati alla prima squadra, inizialmente per necessità, ma che si stanno dimostrando comunque meritevoli del ruolo che stanno svolgendo all’interno del gruppo. Sarà anche una magra soddisfazione, ma quella di valorizzare giovani, proiettandoli progressivamente nel mondo della pallavolo, è sempre stato e sempre sarà l’obiettivo della nostra società sia che affronti, come quest’anno un campionato nazionale, sia che si torni ad affrontare un torneo regionale".

Al termine del girone di andata si fa intanto avvincente la sfida per la conquista della promozione in A3, con ben 3 formazioni (due piemontesi ed una lombarda) attestatesi in vetta alla classifica.

I risultati delle altre gare della 13a giornata: Sant’Anna TomCar TO - PVL Cerealterra Cirié 3-2; Alto Canavese – Saronno 3-1; Trading Log SP – Parrella TO 3-2; Ilario Ormezzano BI – Zephir Mulattieri SP 3-2; Rossella ETS Caronno – Mercatò Alba 3-0.Ha riposato: Yaka Malnate VA.

Classifica: PVLCerealterra Cirié, Sant’Anna TomCar TO e Rossella ETS Caronno 29, Alto Canavese 27, Yaka Malnate 26, Parrella TO 18, Trading Log SP 17, Mercatò Alba 16, Saronno e Ilario Ormezzano BI 11, R&S Mozzate 10, Zephir Mulattieri SP 9, Grafiche Amadeo 2.