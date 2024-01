Calcio, Prima Categoria. Ospedaletti beffato, l’Andora pareggia in pieno recupero su rigore

Primo impegno dell’anno e prima giornata del girone di ritorno per l’Ospedaletti che al “Ciccio Ozenda” ospita l’Andora in una sfida delicata per la zona playout.



Gli orange partono forte e dopo soli cinque minuti Siberie si vede annullare la rete del vantaggio per posizione di fuorigioco. Il numero 9 dell’Ospedaletti crea altre due occasioni da rete che, però, non trovano fortuna. Ci prova anche Sartori, ma il suo tiro finisce di poco alto sulla traversa.

La gara si sblocca al 42’: fallo di mano in area di un difensore dell’Andora su tiro di Schillaci, il direttore di gara indica il dischetto del rigore. Dagli undici metri va l’ex Crudo che realizza e porta in vantaggio i suoi. La prima frazione di gioco si chiude così con l’Ospedaletti avanti 1-0.



Nella ripresa i padroni di casa si rendono pericolosi con Siberie e Bosio, ma le loro conclusioni non sortiscono l’effetto desiderato. Prima ci pensa il portiere avversario a neutralizzare, poi la sfera esce per una questione di centimetri. Al minuto 87 fallo di mano in area di Costamagna (poi espulso) su cross di Bosio, l’arbitro assegna il secondo rigore all’Ospedaletti. Sul dischetto va Schillaci che, però, si fa neutralizzare la conclusione da Rossi. Sul capovolgimento di fronte Battuello si gira bene in area ma Bazzoli si fa trovare pronto. In pieno recupero la beffa: Roda entra in area e cade a terra, il direttore di gara assegna il calcio di rigore tra le vibranti proteste orange per una presunta simulazione. Ne pagano le conseguenze Russo e mister Luccisano, entrambi espulsi. Lo stesso Roda si presenta dagli undici metri e non sbaglia. È la rete dell’1-1 che, di fatto, sancisce la fine del match.

“È un peccato, due punti regalati - commenta al termine della partita mister Fabio Luccisano - abbiamo fatto una buona partita e siamo andati meritatamente in vantaggio. Prendere gol su rigore nel recupero fa male, specie su un fallo così dubbio. Siamo stati ingenui. È un peccato perché abbiamo fatto un’ottima prestazione contro una buona squadra. Ma non ci abbattiamo, anche se dispiace non vincere quando si merita. Nel calcio succede, dobbiamo crescere”.

Ospedaletti - Andora 1-1

Marcatori: 42’ Crudo (r), 90’+5 Roda (r)



LE FORMAZIONI



Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Russo, 3 Ferrari, 4 Sartori, 5 Caffi, 6 Cianci, 7 Crudo (18 Sahi), 8 Molinari, 9 Siberie, 10 Schillaci, 11 Bosio (15 Manno)

A disposizione: 12 Galli, 13 Bestagno, 14 Avandro, 16 Verbicaro, 17 Bacciarelli, 19 Coppola, 20 Lazri

Allenatore: Fabio Luccisano

Andora: 1 Rossi, 2 Colavito, 3 Modesti (14 Franco), 4 Pollio (19 Bonese), 5 Avignone, 6 Costamagna, 7 Melegazzi, 8 Guardone (16 Botte), 9 Greco (18 Roda), 10 De Boni, 11 Tahiri (20 Battuello)

A disposizione: 12 Loiacono, 13 Griffini, 15 Calamela, 17 Aicardi

Allenatore: Simone Rattalino

Arbitro: Sig. Simone Dinapoli (Savona)



Ammoniti: Ferrari, Crudo, Bosio, Russo, Avignone, Guardone, Colavito, Costamagna

Espulsi: Russo, Costamagna