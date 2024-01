Calcio: con 0-1 al D’Albertas, la Sanremese conquista contro il Gozzano tre punti importantissimi

GOZZANO-SANREMESE 0-1

RETE: 67’ Ibe

GOZZANO: Vagge, Cento (57’ Fragomeni), Pennati, Piraccini (57’ Pereira Lopez), Rao, Capellupo (73’ Schimmenti), Di Paola (82’ Ferrari E.), Ferrari R., Bianchi, Dalmasso, Lettieri (78’ Infantino). A disposizione: Del Duca, Di Giovanni, Gemelli, Graziano. Allenatore Massimiliano Schettino

SANREMESE: Bohli, Salto, Bregliano, Bechini, Ibe, Lordkipanidze (58’ Gagliardi), Cesari (50’ Nenci), Larotonda, Pietrelli, Biagini (73’ Di Fino), Vassallo (82’ Conti). A disposizione: Ferro, Farrauto, Santanocito, Gatto, Spatari. Allenatore Mattia Gori

ARBITRO: Mario Leone di Avezzano

ASSISTENTI: Simone Giuseppe Chimento di Saronno, Daniele Antonicelli di Milano

NOTE: giornata fredda, terreno in discrete condizioni. Spettatori 250 circa con rappresentanza ospite. Ammoniti Cento, Cesari, Gagliardi, Vassallo, Conti. Al 90’ Pereira Lopez fallisce un calcio di rigore. Angoli 10-6 per il Gozzano. Recupero 3’ pt, 5’ + 2’ st.

Quarta di ritorno, al D’Albertas. Di fronte Gozzano e Sanremese, in palio punti pesanti per tirarsi fuori dalla zona pericolo. Mister Gori deve rinunciare agli infortunati Maglione e Rocco e schiera lo stesso undici che mercoledì ha battuto la Vogherese, con l’eccezione di Biagini che viene preferito a Di Fino.

Al 10’ punizione dalla sinistra per il Gozzano: batte Bianchi, Bohli respinge in fallo laterale. I padroni di casa cercano di fare la partita, ma la Sanremese si difende con ordine. Anzi, al 30’, i biancoazzurri in una veloce ripartenza si rendono pericolosi: Ibe va via sulla destra e mette in mezzo, Lordkipanidze colpisce di testa, palla sul fondo. Al 38’ Salto lancia per Vassallo, l’attaccante si gira e tira, palla alta. Un minuto dopo discesa di Lordkipanidze sulla destra, palla in mezzo, Ibe non riesce ad arrivare sulla sfera e si scontra con il portiere Vagge, l’arbitro ferma il gioco e assegna la punizione in favore dei rossoblù di casa. Al 45’ cross di Rao dalla destra, testa di Piraccini, palla sul fondo. Si va al riposo sullo 0-0.



Nella ripresa, dopo un minuto e mezzo, un tiro cross di Cesari dalla sinistra impegna Vagge che si rifugia in angolo. Al 50’ prima sostituzione del match per la Sanremese: entra Nenci, esce Cesari. Al 58’ secondo cambio: entra Gagliardi, esce Lordkipanidze. Al 60’ Vagge in area anticipa e respinge un pallone pericoloso evitando l’intervento di Vassallo. Al 63’ Bianchi parte dalla destra, si accentra e tira, Bohli si tuffa e smanaccia in angolo. La gara si sblocca al 67’: punizione di Gagliardi dalla destra, Vagge non trattiene, Ibe ribadisce in gol. Sanremese in vantaggio! Per l’attaccante è il quinto gol in campionato. Due minuti dopo ancora Sanremese pericolosa in avanti: Ibe innesca Vassallo che entra in area da sinistra e tira, para Vagge. Il Gozzano replica al 72’ con un tiro alto di Pennati. Al 73’ terzo cambio nella Sanremese: entra Di Fino, esce Biagini. Al 77’ tiro debole in area di Fragomeni, Bohli blocca a terra. Al 79’ Ibe si gira bene in area ma conclude alto. All’82’ quarta sostituzione nella Sanremese: entra Conti, esce Vassallo. Al 90’ occasione d’oro per il Gozzano per trovare il pareggio: Schimmenti viene atterrato in area da Pietrelli e l’arbitro Leone di Avezzano indica il dischetto. Dagli undici metri però Pereira Lopez calcia malissimo e la palla si perde sul fondo. La Sanremese resta in vantaggio.



I biancoazzurri nel recupero potrebbero raddoppiare in due circostanze, entrambe al 92’: prima Vagge blocca a terra una conclusione di Gagliardi, poi lo stesso portiere del Gozzano con un grande intervento devia in angolo un tiro velenoso di Ibe.

Dopo quasi sette minuti di recupero al triplice fischio del direttore di gara a festeggiare sono i matuziani che raccolgono tre punti importantissimi e scavalcano in classifica proprio i rossoblù. Nel prossimo turno la Sanremese ospiterà sabato in anticipo al Comunale il Bra.