Calcio a 5 serie C, netta sconfitta per l'Airole FC contro la capolista Città Giardino Marassi

Si ferma dopo tre vittorie consecutive la striscia vincente dell'Airole FC nel campionato di serie C di calcio a 5 della Liguria. Al PalaRoja di Ventimiglia infatti le viverne sono state superate per 6-1 dal Città Giardino Marassi capolista del torneo e fresca vincitrice della Coppa Italia della Liguria di serie C. I biancoverdi, già chiamati ad un impegno gravoso, si sono ritrovati inoltre a dover gestire l'indisponibilità del capocannoniere Filippo Caramello Canzone che si è aggiunta così alle assenze più lunghe di Massimiliano Santamaria, Maurizio Melini e Davide Trama pronto però a rientrare dal prossimo match.

Erano così gli ospiti a fare la partita fin dal primo minuto costringendo l'Airole ad un match di grande sacrificio interrotto da sporadiche ripartenze che permettevano comunque alle viverne di tenere il campo per diversi minuti prima di capitolare su uno sfortunato rimpallo. Il Città Giardino legittimava poi il vantaggio con un legno e numerose occasioni che sibilavano a fil di palo o venivano intercettate da un Mario Rositano sempre pronto a grandi interventi. Il raddoppio ospite era però nell'aria e veniva siglato poco dopo chiudendo la prima frazione sul parziale di 2-0.

Nel secondo tempo la capolista prendeva il largo facendo valere la freschezza dei giovani giocatori a disposizione del team genovese. Quattro gol, un legno e tante occasioni, intervallate dal momentaneo 1-5 firmato da Joel Valenti per le viverne, chiudevano il match sul 6-1 con l'Airole pericoloso in altre tre circostanze ben intercettate dal portiere ospite. Una battuta d'arresto che mantiene comunque le viverne in piena zona playoff in vista delle due difficili trasferte a Taggia e Bordighera che precederanno il ritorno fra le mura amiche contro l'Angelo Baiardo fra tre settimane.