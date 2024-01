Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 21 gennaio, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 21 GENNAIO



SANREMO



8.30. Escursione da Bajardo al Monte Bignone accompagnati dalla guida GAE Barbara Campanini (10 euro). Ritrovo a Imperia parcheggio Pam Prino Porto Maurizio alle 8. A Sanremo parcheggio davanti ex-tribunale (Via Anselmi) alle 8.30, A Bajardo bivio Apricale alle 9.30. Info 346 7944194 (più info)

9.00-20.00. ‘Labirinti in volo’: mostra personale con opere accompagnate da brevi testi poetici dell’artista e scrittrice Soraya Arianna Cordaro. Best Western Hotel Nazionale, via Matteotti 3, tutti i giorni fino al 23 gennaio



10.00-19.00. ‘Tradurre il Respiro della Terra’: ultimo giorno della mostra con sculture e opere grafiche dell’artista Elio Lentini. Museo civico di Palazzo Nota, Piazza Alberto Nota 2

10.30. Per la festa del patrono San Sebastiano a 1720 anni dal martirio, solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Filippo Pirondini, Prevosto di Coldirodi + processione con il simulacro argenteo di San Sebastiano e l’insigne Reliquia del Santo



IMPERIA



17.00. ‘Meteoriti: alla scoperta delle origini del Sistema Solare’: inedita avventura tra pianeti, comete e asteroidi ma anche un laboratorio per bambini dagli 8 anni in su. Planetario all’interno del Museo Navale (info e acquisto biglietti a questo link)



17.00. Concerto del maestro Giovanni Doria Miglietta al piano. In programma brani di Chopin, Schubert, Liszt. Società operaia di mutuo soccorso di via Santa Lucia 14 (10 euro)



VENTIMIGLIA



10.30. Nell’ambito dei festeggiamenti in onore di San Sebastiano Martire, Santa Messa Solenne Pontificale nella Chiesa Parrocchiale di Artallo presieduta dal Vescovo Diocesano Mons. Guglielmo Borghetti. Processione al termine

10.30-18.30. Presepe Provenzale allestito nella chiesa di san Michele con oltre 200 statuine di circa 25 centimetri di altezza, vestite con abiti tradizionali liguri-provenzali di metà 1800 con centinaia di animali in terracotta (h 10.30/12.30-16.30/18.30), fino a fine gennaio

16.00. Spettacolo circense per bambini e adulti ‘La dolce follia’ con Nicolas Benincasa e Marta Finazzi del Teatro nelle foglie. Teatro comunale

VALLECROSIA

10.00-18.00. ‘Aspettando la Befana’ nel Solettone Sud (evento previsto il 5 gennaio e rinviato per maltempo)

BORDIGHERA



15.30. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922

16.00. Spettacolo teatrale ‘Donne Geniali’ con Doriana Valesini, Monica Ferrari, Maura Sommariva, Marta Collu, Lucia Morlino e Cristina Silvestro. Centro culturale dell’Ex Chiesa Anglicana, ingresso libero

TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Mercatino dell'antiquariato e collezionismo. Ex Mercato coperto (ogni terza domenica del mese)



SAN LORENZO AL MARE

16.00. Per la rassegna ‘A teatro per merenda con mamma e papà’, spettacolo ‘Amici in Fattoria’ a cura del Teatro Scalzo. Sala Samuel Beckett del Teatro dell’Albero (7 euro), info 347 7302028 (più info)



DIANO MARINA

15.30. Festa di Sant'Antonio Abate 2024: S. Messa pontificale presieduta da S.E. Mons. Guglielmo Borghetti, Vescovo della Diocesi Albenga - Imperia nella Chiesa Parrocchiale. A seguire la tradizionale processione con l'effigie del Santo nelle vie del centro cittadino



CERVO

16.30. Mostra fotografica ‘Carruggi e colori del Borgo’ a cura di Gian Paolo Giordano, ex primo cittadino di Cervo. Castello dei Clavesana, fino al 4 febbraio (più info)

ENTROTERRA

APRICALE

9.30-16.30. Mercatino con prodotti locali e artigianale. Piazza del paese (ogni terza domenica del mese)



BAJARDO



CAMPOROSSO

9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante' in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)

DIANO CASTELLO

10.30-17.00. Per i Festeggiamenti di San Mauro a Varcavello, esposizione di bancarelle, artigianato, auto d’epoca a cura del Club 500 Golfo Danese e Steet Food. Dalle 14.30 intrattenimento musicale con il concerto di Simone Alessio in arte Garibaldi e spettacoli per bambini. Alle ore 15 Santa Messa, processione ed esibizione della Banda Città di Alassio

MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Presepe a Grandezza Naturale raffigurante la Natività realizzato lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio (fino al 4 febbraio 2024)

SEBORGA

10.00. Piccola esposizione di presepi della ‘Scuola delle stagioni’ e presepi tipici della ‘Comté de Nice’ presso il chiosco di Piazza Martiri, fino al 28 gennaio

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

CANNES

16.00. ‘Break The Floor International’: concorso di danza hip-hop. Grande Auditorium del Palazzo dei Festival e dei Congressi (più info)

MONACO

10.30 & 15.00. 46° Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo 2024 ‘Omaggio al suo creatore’: due spettacoli di selezione. Espace Fontvieille, fino al 28 gennaio (il programma)



11.00-19.00. ‘Il principe nel cuore del circo’: mostra organizzata nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III e del 50° anniversario del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. Terrasses de Fontvieille (Museo dell'Automobile Antica), fino al 28 gennaio (più info)

18.00. ‘Omaggio a Rachmaninoff’: concerto sinfonico diretto da Eivind Gullberg Jensen (violino) e Valeriy Sokolov (violino). Auditorium Rainier III (più info)





