Speciale weekend: cosa fare e dove andare in provincia di Imperia, ecco i nostri migliori suggerimenti

Spettacoli teatrali e musica per tutti i gusti: ecco quello che offre in termini di eventi la nostra provincia per questo fine settimana.

Iniziamo dagli SPETTACOLI TEATRALI. Questo pomeriggio alle 18, nell’ambito della manifestazione ‘Legality Next Gen’ promossa dal Comune di Riva ligure, presso la sala consiliare di Palazzo civico andrà in scena la Pièce Teatrale ‘La stanza di Agnese’ interpretata dall’attrice Sara Bevilacqua nel ruolo di Agnese Borsellino. Seguirà un talk con Alessandro di Battista e Dario Vergassola moderato da Roberto de Candia. L’ingresso al pubblico è aperto dalle ore 17.30, posti a sedere disponibili anche nell’atrio del Comune dove sarà allestito uno schermo tv con collegamento in diretta dell’evento.

2010, Agnese Pirano Leto Borsellino, segnata da una terribile malattia, riceve una misteriosa telefonata da parte dell'ex presidente Francesco Cossiga: ‘Via D'Amelio è stata da colpo di stato’. Poche parole che, inevitabilmente fanno riemergere i ricordi di una vita.



Al centro culturale dell’ex chiesa Anglicana a Bordighera andrà in scena, domani alle 16, lo spettacolo teatrale letterario ‘Donne geniali’ con protagoniste le attrici Doriana Valesini, Monica Ferrari, Maura Sommariva, Marta Collu, Lucia Morlino e Cristina Silvestro. L’ingresso è gratuito.

Si tratta di un viaggio straordinario tra letteratura e moda a cura dell'associazione culturale Accademia delle Muse.

Spazio anche per gli eventi rivolti ai più piccoli. Al teatro comunale di Ventimiglia, domani alle 16, l’appuntamento è con lo spettacolo ‘La dolce follia’ (foto). Saliranno sul palco Nicolas Benincasa e Marta Finazzi del Teatro nelle foglie. Tra acrobazie, lancio di palline, tango e comicità, prenderà il via uno spettacolo coinvolgente ed emozionante, che farà sbellicare dalle risate grandi e piccini.

La trama vede come protagonista una trapezista di fama internazionale che arriva sul palco per presentare il proprio acclamato spettacolo ma qualcosa non va: le luci non si accendono, i tecnici non ci sono, la radio passa solo cha cha cha. Il pubblico si è riunito per vedere un grande spettacolo di circo ma gli incidenti si susseguono, i costumi di scena cadono a pezzi, gli acrobati non sono pronti per i loro numeri.

Sempre per grandi e piccini ricordiamo la rassegna ‘A teatro per merenda con mamma e papà’ domani alle 16 nella Sala Samuel Beckett del Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare. Lo spettacolo dal titolo ‘Amici in Fattoria’ è a cura degli attori del Teatro Scalzo ed è realizzato da tanti pupazzetti raffiguranti animali.

Ogni storiella è caratterizzata da un sentimento: la solidarietà, l’accettazione di sé, l’accoglienza e fratellanza verso ciò che è diverso da noi, il perdono.

‘Meteoriti: alla scoperta delle origini del sistema solare’ è il titolo dello spettacolo dedicato alle famiglie in programma domani alle 17 al Planetario di Imperia all’interno del Museo Navale.

Una nuova inedita avventura tra pianeti, comete e asteroidi ma anche un laboratorio per bambini dagli 8 anni in su, che permetterà di osservare da vicino le condriti, le meteoriti più antiche e diffuse.

Come incredibili macchine del tempo, le meteoriti custodiscono infatti al loro interno il segreto della nascita del Sistema Solare, donandoci anche preziose informazioni sulle origini della vita sul nostro pianeta.

Questo pomeriggio ad Imperia, nella Sala delle Commissioni del Palazzo Municipale, alle 16, continua il ciclo di quattro ‘Giornate di Studio’ dal titolo ‘Imperia è… una storia lunga oltre 100 anni’. Un evento culturale di grande importanza scientifica organizzato dall’Archivio di Stato di Imperia in occasione dei festeggiamenti per il ‘Centenario della Città e del Comune di Imperia’.

Il ciclo delle Giornate di Studio ha come tema la storia locale, con interessanti approfondimenti sotto diversi punti di vista: storico, storico-artistico, architettonico, archeologico, economico, politico e sociologico.

Gli approfondimenti di oggi: La nascita del verde pubblico a Porto Maurizio e Oneglia; Filologia vegetazionale nel verde pubblico ante 1923; L’Hotel Riviera Palace: il turismo a Porto Maurizio; Palazzo Berio e in Granatini alla Foce di Porto Maurizio; Evoluzioni urbanistiche a Castelvecchio (sec. XIX-XX): San Leonardo durante il Centenario; 1923, San Leonardo protettore delle missioni popolari.

SPETTACOLI MUSICALI



Nella chiesa Luterana di Sanremo oggi alle 18 continua il Festival di Musica Barocca con il concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Direttore e solista il M° Mariano Dapor (violoncello).

In programma: Johann Christoph Bach - Lamento ‘Ach, Daß ich Wassers gnug hätte’ - Adagio con discrezione (adattamento per violoncello solo e archi di Mariano Dapor), Carl Philipp Emanuel Bach Concerto per violoncello in la maggiore Wq 172 (H.439), Johann Christoph Fr. Bach Sinfonia in re minore WFV I:3, Antonio Vivaldi Nisi Dominus RV 608.

Oggi alle 17 presso l'Oratorio dell'Assunta di via Carmine a Costa d'Oneglia, frazione di Imperia, è in programma il concerto del Maestro fisarmonicista taggiasco Gianni Martini in Assolo in occasione della Festa per il Santo Patrono Antonio Abate. In repertorio brani di Rota, Gershwin, Piazzolla. Abbinato al concerto, proiezioni con una selezione di immagini a cura di Casa de Tango by Etnotango, tra cui i dipinti di Claudio Cullino e Silvio Vincenti e le fotografie di Ermanno Crotto. Ingresso libero sino ad esaurimento posti.



Per il progetto ‘Voilà', presso il Teatro dell'Attrito di Imperia, alle 21.15, l’appuntamento è con il concerto omaggio a Fabio Concato a cura di Mauro Vero (voce e chitarre), Mirko Schiappapietre (tastiere), Maurizio Maglio (basso), Maurizio Boiocchi (batteria).

L'obiettivo musicale della band è quello di ripercorrere in musica tutte le canzoni più significative del repertorio del cantautore milanese. Dalle canzoni dʼamore a quelle più ironiche come A Dean Martin, successi come Fiore di maggio, Domenica bestiale, Gigi, Sexy tango, Rosalina, Mʼinnamoro davvero e altre ancora, riprendendo le versioni ‘live’ di Concato.

C’è spazio per un altri due suggerimenti. Il primo è spalmato tra oggi e domani: in occasione della Festa di San Mauro a Diano Castello (località Varcavello), si svolgerà la festa in onore del santo con la tradizionale fiera. Stasera alle 21 è previsto un falò propiziatorio, con cioccolata calda e musica della Jazz Ambassador Big Band. Domani la grande festa dalle 10.30 alle 17.30, con l’esposizione di bancarelle, artigianato, auto d’epoca a cura del Club 500 Golfo Danese e Street Food. Dalle 14.30 intrattenimento musicale con il concerto di Simone Alessio in arte Garibaldi e spettacoli per bambini. Alle 15 Santa Messa, processione ed esibizione della Banda Città di Alassio.

Il secondo consiglio è quello di partecipare all’evento ‘La Luna sul Mare’ in programma stasera alla 21 ad Ospedaletti per ammirare il cielo stellato e la Luna in diverse sue fasi. Il ritrovo è fissato sulla spiaggia all'inizio ciclabile, lato ponente. La partecipazione è a offerta libera.





