Adesso è Festival: arrivato al Globo il mattatore Amadeus: domani primo contatto con l'Ariston (Foto)

Alla fine, come era previsto, è arrivato anche lui. Quello che all’Ariston sarà il padrone di casa fino al 10 febbraio, Amadeus, è arrivato all’hotel Globo per una serata tranquilla, prima della giornata di domani, dedicata ai primi approcci con il palco dell’Ariston.

Sorridente come sempre e disponibile con i fan per un selfie o un autografo, è stato accolto dal direttore dell’albergo. Come sempre, questa sera una cena in albergo per poi essere in forma domani, per i primi approcci con autori e la regia.

Per Amadeus è il quinto Festival di Sanremo e, anche se l’anno scorso è stato annunciato per lui l’ultimo ‘atto’ in questo 2024, potrebbe anche non essere effettivamente così. Molte, infatti, le voci che vedrebbero un ulteriore allungamento del contratto con Amadeus, anche per gli anni successivi.

Molto, ovviamente, potrebbe dipendere dagli ascolti e dalla qualità del prodotto di quest’anno, anche se le premesse sono assolutamente eccezionali. Intanto domattina Amadeus entrerà in teatro per i primi approcci con il nuovo palco. Amadeus, secondo indiscrezioni, dovrebbe rientrare a Milano già domani.

Nel corso della giornata (QUI) molti i protagonisti del Festival 2024 hanno effettuato le prime prove.

(Foto di Erika Bonazinga)