Correzioni in vista per Ethereum, ENS e Maker, mentre queste 2 criptovalute potrebbero essere un'opzione migliore per l'acquisto

È cruciale anticipare le variazioni del mercato per mantenere la redditività. Attualmente, Ethereum, ENS e Maker sono tra gli asset di grande capitalizzazione che si prevede subiranno una serie di correzioni di prezzo nei prossimi giorni.

È prevista una perdita di valore questo mese, a meno che non si verifichi un'ampia tendenza rialzista nel mercato.

È il momento di vendere Ethereum, ENS e Maker?

Sia che si tratti di Ethereum, Ethereum Name Service o Maker, ciascuno di questi asset ha dimostrato la sua rilevanza nel mercato. La loro traiettoria nell'ecosistema nel corso degli anni ha influenzato l'andamento del mercato blockchain nel suo complesso.

Ad eccezione dei trader a breve termine che cercano di sfruttare leggere fluttuazioni di mercato, potrebbe non essere una mossa saggia vendere ora asset di grande capitalizzazione. In particolare, Ethereum ha il potenziale per registrare notevoli guadagni quest'anno, nonostante le correzioni di prezzo.

Con l'avvicinarsi dell’halving di Bitcoin, si prevede che gli asset consolidati raggiungeranno nuovi massimi entro la fine dell'anno. Inoltre, la storia del mercato delle criptovalute ci mostra che gli asset sovra acquistati spesso raggiungono nuovi picchi. In questo contesto turbolento, questa possibilità non è affatto remota.

Tuttavia, le prossime correzioni di prezzo offriranno agli investitori opportunità di ingresso più vantaggiose in questi progetti. D'altra parte, le gemme sottovalutate a bassa capitalizzazione sembrano essere scelte di investimento più interessanti in questo momento. Ecco due criptovalute che negli ultimi giorni si sono discostate dalle tendenze rialziste del mercato più ampio.

Meme Kombat supera i 7 milioni di dollari

Meme Kombat è la meme coin più virale del mese, nonostante debba ancora essere lanciata su varie exchange.

Il token GambleFi basato sull'intelligenza artificiale ha superato la soglia dei $7 milioni nella fase di prevendita, anche durante il caos che ha coinvolto il mercato più ampio. L'aumento del traffico in prevendita suggerisce che gli investitori abbiano trovato un rifugio in questa meme coin, la quale sarà lanciata successivamente, quando si attenueranno le tendenze ribassiste del mercato.

Investire in asset a bassa capitalizzazione, come Meme Kombat, sembra più sensato rispetto a criptovalute consolidate ad alta capitalizzazione come Ethereum, che sono soggette a ulteriori correzioni di prezzo.

La crescita di Meme Kombat rappresenta un'evoluzione necessaria per il GambleFi

Il crescente successo di Meme Kombat evidenzia la crescente opinione che il GambleFi potrebbe beneficiare di maggiore diversità. Sebbene il settore abbia fatto registrare record l'anno precedente con Rollbit, che ha registrato una crescita superiore al 5000%, attualmente è saturato di casinò e piattaforme di scommesse sportive.

Per affrontare questa carenza di diversità in GambleFi, Meme Kombat lancia un'arena di battaglia alimentata dall'intelligenza artificiale, dove le icone delle meme coin combattono per la supremazia. Grazie all'IA, l'integrità di queste battaglie e i loro risultati sono robusti e immune dalle frodi. La base blockchain contribuisce a consolidare un quadro trasparente.

L'utilizzo dell’arena sui social media per ottenere ricompense di staking

Meme Kombat trasmette i conflitti sui social media combattuti dalle comunità di meme coin sulla sua piattaforma innovativa, consentendo agli utenti di scommettere sui risultati. Attraenti ricompense in token $MK attendono gli utenti che formulano previsioni accurate.

Il debutto della Stagione 1 di Meme Kombat aumenterà la richiesta di token $MK, anche se l'iniziale entusiasmo legato alla sua quotazione sugli exchange diminuirà.

Un possibile competitor di $BONK?

Nonostante la posizione attuale di $BONK come terza meme coin più grande, il lancio di Meme Kombat potrebbe portare a un cambiamento nella gerarchia. La diminuzione del valore di $BONK dal suo picco a dicembre ha suscitato un crescente interesse nella nuova meme coin.

Gli investitori stanno sfruttando i punti di ingresso più convenienti per i token $MK durante la corrente fase di prevendita. Inoltre, l'aggiunta di un sistema di staking rende ancora più attraente questa opportunità.

La prevendita di Bitcoin Minetrix sta per esaurirsi

Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) è un altro progetto che sta ottenendo vantaggi dall'attuale periodo di mercato ribassista. La fase di prevendita del token di mining cloud ha finora raccolto $8.729.261.

Ma c'è di più per $BTCMTX oltre alle dinamiche variazioni nel mercato BTC e agli sviluppi in corso riguardo agli ETF. Essendo un progetto stake-to-mine focalizzato sulla semplificazione del mining di BTC, Bitcoin Minetrix rende il settore accessibile a un pubblico più vasto.

Fondata sulla sua utilità, Bitcoin Minetrix offre un pannello utente intuitivo dove le persone possono bloccare i propri token in cambio di crediti di mining BTC. Distribuiti come token ERC20 non trasferibili, i crediti di mining sono protetti da possibili furti e attacchi informatici.

Nonostante il settore tradizionale del mining sia molto redditizio, attualmente è riservato a coloro che dispongono di un capitale di investimento considerevole e di competenze tecniche. Questa distribuzione dell'industria va contro l'approccio decentralizzato che caratterizza il mercato.

Bitcoin Minetrix democratizza il processo di mining

Bitcoin Minetrix si propone di democratizzare il mining affrontando le limitate opportunità di accesso ai benefici del mining attraverso la sua piattaforma di staking. Questo consentirà agli investitori al dettaglio di godere di una fonte di reddito passivo interessante, offrendo un'alternativa all'attuale rischio di truffe e agli oneri iniziali di hardware e contratti associati alle piattaforme di cloud mining esistenti.

L'approccio semplice di Bitcoin Minetrix richiede agli utenti di bloccare solo i token $BTCMTX.

Ultima opportunità per acquistare i token $BTCMTX al prezzo di prevendita

La prevendita, attualmente nelle fasi finali, offre l'ultima possibilità di ottenere un punto di ingresso conveniente per questo investimento. Gli analisti Austin Hilton e Michael Wrubel hanno parlato del progetto nei loro popolari canali YouTube, evidenziandone la rilevanza.

