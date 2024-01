Volley, in Serie B il Grafiche Amedeo di scena nel comasco

Tredicesima ed ultima giornata del campionato nazionale maschile di serie B di volley col Grafiche Amadeo impegnato, domani sera alle ore 21 sul campo dell’R&S Volley Mozzate.

Classifica alla mano, quella di domani si propone come un’occasione più che unica per i gialloneri per tentare il sorpasso ai danni dell’avversaria più prossima in classifica.

Il Mozzate, espressione della pallavolo comasca (la società lombarda mantiene un forte legame con il territorio potendo disporre di palestre d’allenamento e/o di gara a cavallo fra le province di Como e Varese) è, al pari della compagine sanremese, una neopromossa. Rispetto alla squadra che ha disputato e vinto il campionato di serie C quella a disposizione del riconfermato tecnico Riccardo Luraghi, è parecchio cambiata.

Sono arrivati elementi nuovi come gli schiacciatori Danilo De Santis, Nicolò Saveglievich e Andrea Agostinello, i palleggiatori Samian Tariq e Cristian Gasparotto, il centrale Antonio Picardo ed il libero Giovanni Parisi.

“A differenza nostra il Mozzate ha compiuto un’autentica rivoluzione interna dotandosi di giocatori che conoscono bene la categoria –ha commentato il presidente del Grafiche Amadeo, Giuseppe Privitera– nonostante quello che rappresenta un marcato divario di valori, intendiamo comunque tentare quel colpaccio che ci aiuterebbe ad affrontare con un diverso umore la seconda parte della stagione”.

Il momento negativo, in casa sanremese, non si è affatto attenuato. Tra le assenze che contraddistinguono la trasferta lombarda figura infatti quella del tecnico Cesare Chiozzone bloccato da una indisposizione. Il compito di guidare la squadra dalla panchina se lo caricherà sulle spalle lo stesso presidente Giuseppe Privitera personaggio capace, come ha più volte dimostrato, di assumersi in prima persona, le responsabilità del gruppo e che ha avuto modo più volte di esprimere qualità tecniche non indifferenti.

Le altre gare della 13a giornata: Sant’Anna TomCar TO - PVL Cerealterra Cirié; Alto Canavese – Saronno; Trading Log SP – Parrella TO; Ilario Ormezzano BI – Zephir Mulattieri SP; Rossella ETS Caronno – Mercatò Alba. Riposa: Yaka Malnate VA.

Classifica: PVLCerealterra Cirié 28, Sant’Anna TomCar TO 27, Yaka Malnate* e Rossella ETS Caronno 26, Alto Canavese 24, Parrella TO 17, Mercatò Alba 16, Trading Log SP 15, Saronno 11, Ilario Ormezzano BI 9, Zephir Mulattieri SP 8, R&S Mozzate 4, Grafiche Amadeo 2. *= Una partita in più.