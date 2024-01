È siciliana la pasticceria che produrrà la maxi torta che inaugurerà Casa Sanremo 2024

Quest'anno la torta inaugurale di Casa Sanremo si tinge di Sicilia, a crearla la pasticceria ‘Mizzica Specialità Siciliane’ che conta ben quattro store in Abruzzo, esattamente a Pescara, Chieti, Francavilla al Mare e Montesilvano e 1 in Sicilia, a Taormina in Via Apollo Arcageta 13.

Saranno i Maestri pasticceri siciliani Salvo Pignataro e Luca Leonardi a creare la torta di circa 40 kg per il più famoso evento canoro d'Italia, dal 2 al 10 Febbraio i pasticceri allieteranno i palati degli artisti in gara con la famosa pasticceria e rosticceria siciliana.

‘Mizzica Specialità Siciliana’ nasce nel 2015 da Claudio Paratore e Salvo Pignataro, entrambi Siciliani, esattamente di Adrano, e da allora hanno portato le prelibatezze culinarie siciliane sempre più in alto, rispettando la tradizione culinaria sicula.

Appuntamento il 2 Febbraio alle 18:00 al Pala Fiori a Sanremo per il taglio della torta inaugurale, targata ‘Mizzica Specialità Siciliane’.

Facebook: Mizzica Specialità Siciliane

Instagram: mizzica_specialità_siciliane