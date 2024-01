Lista 'Progetto Comune Sanremo': "Il porto vecchio è un’altra gravissima perdita per i cittadini!"

“Il nuovo progetto non tiene conto del valore storico, e quindi culturale, del porto come prosecuzione a mare della Pigna”. Ad intervenire sulla riqualificazione del porto vecchio di Sanremo è la lista civica ‘Progetto Comune Sanremo’ che spiega. “Non è stata considerata la perdita occupazionale di chi lavora nelle attività di ristorazione, ed il futuro ritorno dei locali a quale costo di locazione. Sessantacinque anni di concessione rappresentano due generazioni. Ci sarà una seria diminuzione dei posti barca per piccoli diportisti, non si conoscono i costi che dovranno sostenere i pescatori per eventuali posti barca, pescatori già vessati dal costo gasolio e dai vari fermi stagionali. La politica del ‘rammendo’ di Renzo Piano ignorata, dove si può trasformare un quartiere, senza stravolgerlo, anche il più degradato, in un lembo vivibile di città.

Ma questa amministrazione ha deciso di consegnare, di fatto, la città, a privati, il cui unico scopo è la redditività, il guadagno la propria ricchezza senza porsi alcuno scrupolo se non quello di investire per valorizzare le loro proprietà, come anche il progetto water front di Lungomare Calvino, ricomparso da un vecchia idea di Area 24. Esattamente dopo la partenza dei lavori del parcheggio di Piazza Eroi, ora opera ancor di più inutile.

Progetto Comune Sanremo

Carlo Olivari, Robert Von Hackwitz, Fabio Ormea, Maurizio Ferrara, Alberto Pin”.