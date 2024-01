Domenica prossima, l'Osteria del Tempo Stretto ospiterà il Tè delle 5, un evento mensile che propone pregiati tè e dolci artigianali

Sei appassionato di tè e cultura? Se la risposta è sì, allora non perdere l'occasione di partecipare domenica prossima al Tè delle 5 presso l'Osteria del Tempo Stretto ad Albenga. Si tratta di un appuntamento mensile dedicato agli amanti del tè, in cui potrai degustare pregiati tè e dolci artigianali. Un'occasione unica per immergersi nella tradizione e nella cultura del tè, in un ambiente accogliente e raffinato. Non perdere l'opportunità di scoprire nuovi aromi e sapori, e di condividere questa esperienza con altri appassionati. Il Tè delle 5 è l'evento perfetto per chi desidera approfondire la propria conoscenza del tè e trascorrere del tempo piacevole in compagnia di persone con interessi simili.

La pastry chef Silvia Milazzo presenterà creazioni irresistibili, tra cui crostata con marmellata di chinotto, biscotti alla lavanda e torta soffice di farina di castagne. Ogni incontro sarà accompagnato da un tè particolare, illustrato dalla dietista Anna Cricenti in merito alle sue proprietà. Inoltre, l'esperto di storia locale Nicolò Staricco discuterà della Storia dell'agricoltura della piana Albengese, offrendo un approfondimento culturale durante l'esperienza del tè pomeridiano.



Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamare Cinzia al 392-6221924 o Miranda al 339-3054033. L’Osteria del Tempo Stretto si trova ad Albenga in Reg. Rollo, 39.