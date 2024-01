Il pugile sanremese Thomas Fontò è stato convocato in nazionale per lo stage ‘Youth’ maschile, in corso di svolgimento fino al 21 gennaio ad Assisi.

Thomas, giovane classe 2006, può vantare all'attivo già 49 match tra i quali ha conquistato: il titolo di campione italiano Junior 2021, quello di vice campione nel 2002 e vice campione ‘Schoolboy’ nel 2020.