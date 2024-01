Partita a rischio: ordinanza del sindaco per far giocare a porte chiuse il match Taggia-Imperia

Come lo scorso anno si giocherà a porte chiuse il derby tra Taggia ed Imperia, previsto per domenica 28 gennaio prossimo allo stadio ‘Marzocchini’ della società giallorossa.

La decisione è stata presa dal sindaco di Taggia, Mario Conio, in relazione alla possibile pericolosità del match e dell’eventuale contatto tra le due tifoserie. La società ospitante avrebbe dovuto presentare in Comune la documentazione idonea per consentire di autorizzare la presenza di 200 spettatori.

Vista l’assenza del documento il sindaco Conio ha emanato l’ordinanza che obbliga lo svolgimento della partita a porte chiuse e, per la quale, è consentito l’ingresso solo alle due squadra e agli staff tecnici.