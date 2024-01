Imperia, “Infrastrutture nel Ponente. A che punto NON siamo!”: un convegno organizzato dal Partito Democratico (foto e video)

“ Infrastrutture nel Ponente. A che punto NON siamo! ”, un convegno organizzato dal Partito Democratico per affrontare le criticità infrastrutturali che caratterizzano la Liguria e Imperia .

“ Le infrastrutture sono il vero tallo d’Achille, insieme alla sanità di questa giunta regionale -spiega Davide Natale , segretario regionale del Partito Democratico- Una cosa che mi ha colpito è quando Toti il dicembre scorso ha fatto un incontro con l’ambasciatore francese e ha detto che dobbiamo intervenire sulle infrastrutture del Ponente per collegare meglio Genova con il porto di Marsiglia. A noi serve infrastrutturare meglio il Ponente per dare risposte ai cittadini e alle imprese del ponente ligure ".

Aggiunge Enrico Ioculano , consigliere regionale del Partito Democratico: “ Chiediamo espressamente che si riesca ad accelerare sul raddoppio ferroviario Finale-Andora. Questo vorrebbe dire accorciare i tempi di percorrenza da Ventimiglia a Genova e aumentare i numeri di treni. È impensabile per una popolazione come quella imperiese vivere in un contesto da ostaggi a causa di autostrade e ferrovie. Abbiamo anche un contesto di sfortuna, penso ai collegamenti con il Piemonte, con la chiusura del Tenda sono aumentati i carichi di trasporti sulla statale 28 o con Savona.

Dichiara Cristian Quesada, segretario provinciale del Partito Democratico: “Siamo in un momento in cui questo territorio vive una situazione di forte disagio per le infrastrutture. Arrivare nell’estremo Ponente è diventato sempre più complicato per i cantieri che negli ultimi anni sono presenti e su cui non si riesce ad accelerare i lavori, creando grandi problemi anche dal punto di vista turistico. È arrivato il momento di fare investimenti, di connettere questo territorio.