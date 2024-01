Caccia all’uomo ad Imperia per un marocchino irregolare che, questa mattina dopo un’udienza in tribunale, doveva essere rimpatriato.

L’uomo, all’uscita da palazzo di giustizia, ha sferrato alcuni spintoni agli agenti che lo stavano accompagnando ed è scappato.

Ora sono in corso le ricerche del caso, visto che il magrebino doveva essere portato a Milano per il trasferimento in Marocco.