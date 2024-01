Tennis: niente da fare per il sanremese Matteo Arnaldi, in Australia battuto da De Minaur in tre set

Arriva una brutta sconfitta per il sanremese Matteo Arnaldi, al secondo turno degli Australian Open. Opposto ad Alex de Minaur (10° giocatore al mondo) Matteo non è mai riuscito ad entrare in partita, dovendo soccombere per 6-3, 6-0, 6-3 in due ore di gioco.

L’australiano, particolarmente in forma, forse non sperava in un incontro del genere, previsto combattuto ed equilibrato. Forse Arnaldi non ha sfruttato, nel corso del match, le opportunità avute e l’avversario non glielo ha perdonato.

Peccato davvero perché le aspettative erano buone, ma il sanremese avrà altre occasioni nel corso della stagione, appena iniziata in Australia.