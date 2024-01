Calcio, ottimi risultati per le squadre della Polisportiva Vallecrosia Academy (Foto)

Fine settimana ricco di impegni e di divertimento per i ragazzi della Polisportiva Vallecrosia Academy Asd.

Sabato scorso gli Esordienti della leva 2012, guidati da mister Davide Pagliuca, si sono aggiudicati il 3° posto al Torneo di leva organizzato dall’Usd Borgio Verezzi. Il mister è rimasto molto soddisfatto della condizione atletica dei suoi ragazzi che hanno saputo tener testa a squadre molto competitive.

Sui campi di casa, sempre sabato, si è tenuto, invece, il Trofeo CME Tasselli riservato alla categoria Primi Calci 2015. Sono state molte le società presenti, dieci in tutto: Ventimiglia Calcio, A.s.d. Badalucco, U.S. Camporosso, U.S. Dolceacqua asd, Sanremese Calcio, A.s.d. Ospedaletti, Psv Don Bosco, A.s.d. Taggia e anche una compagine francese: il C.a.s. Eaux Nice. "Il torneo è stato conquistato dall'Us Dolceacqua, che è stato protagonista di ottime prestazioni" - fa sapere la Polisportiva Vallecrosia Academy - "La finale contro i francesi del C.a.s. Eaux Nice, che è stata vinta ai rigori, è stata molto combattuta". I giovani atleti di casa, divisi in due squadre e guidati da mister Carmelo De Bartolo, si sono, invece, piazzati al 3° e al 7° posto.

Nel pomeriggio di sabato la Juniores ha giocato sul campo in erba dello Zaccari per un recupero di campionato contro il Riva Ligure. L'incontro si è chiuso con un netto 8-0 a favore dei padroni di casa, che sono stati protagonisti di interessanti giocate. Il capitano Salvaterra ha segnato una tripletta, Bakayoko ha fatto due gol mentre Riggio, Scaramozzino e Osmeni hanno segnato un gol. "Con questa vittoria la Polisportiva Vallecrosia Academy asd si piazza, così, a metà classifica" - commenta la società - "Un soddisfacente risultato per i ragazzi guidati da mister Alessandro Garelli".

Domenica mattina sul campo in sintetico a 9 dello Zaccari, a Camporosso, si è tenuto un triangolare amichevole. Per l'occasione gli ospiti sono stati l'Us Camporosso e l'Asd Ospedaletti Calcio. I giovani padroni di casa, guidati da mister Francesco Lapa, hanno conquistato quattro vittorie su quattro incontri disputati, confermando così l’ottimo lavoro svolto finora.

Un ottimo 3° posto, inoltre, è stato ottenuto domenica dai Pulcini 2014, guidati da mister Angelo Alletto, al torneo “Imperia Cup”, organizzato dall’Imperia Asd al campo F. Salvo. "I ragazzi, capitati in un girone molto competitivo, riescono a qualificarsi al girone gold come miglior seconda" - fa sapere il Vallecrosia Academy - "Mister Alletto è molto soddisfatto di tutte le prestazioni dei suoi atleti, manca infatti, di poco, il triplete dei tornei invernali".