Badalucco: torna a inizio maggio la 'Trail tra gli ulivi' l'appuntamento fisso della Valle Argentina

Si sono aperte l’8 gennaio le iscrizioni per l’edizione 2024, la terza, della ‘Trail tra gli ulivi’, ormai un appuntamento fisso della primavera in Valle Argentina.

Ancora una volta i caratteristici paesaggi rurali dell’entroterra badalucchese e la maiestatica bellezza del Santuario di N.S. Della Neve faranno breccia nel cuore degli atleti partecipanti. La corsa, non ha subito variazioni e si snoderà sempre sulla distanza di 10 km (650 mt D+). L’appuntamento è per domenica 5 maggio alle 9 in Piazza Duomo a Badalucco.

Per ogni ulteriore dettaglio e per ogni necessità di chiarimento, è possibile contattare la Segreteria dell’ASD all’indirizzo mail all’indirizzo mail naturunteamk40@gmail.comnaturunteamk40@gmail.com.