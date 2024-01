Atletica, lo 'Zaccari' a Camporosso ospita una corsa campestre Csi

L’impianto ‘Zaccari’ a Camporosso domenica prossima, il 21 gennaio, ospiterà una corsa campestre, valida come terza prova del campionato regionale Csi. L'evento sportivo sarà organizzato dall'Unione sportiva Pignese in collaborazione con l'Atletica Vallecrosia e l’Atletica 2000 Bordighera.

Alla corsa potranno partecipare solo atleti tesserati CSI di varie categorie: Allievi, Juniores f, Seniores f, Amatori A/B f, Veterani A/B m, Juniores m, Seniores m, Amatori A/B m, Cadetti, Allieve, Veterani A/B f, Cadette, Ragazzi, Ragazze, Esordienti m/f, Cuccioli B m/f e Cuccioli A m/f. "Parteciperanno atleti provenienti da tutta la provincia e anche dalle altre province della regione. Potrebbero esserci ulteriori accorpamenti di categoria in base al numero degli iscritti" - fanno sapere gli organizzatori - "Il ritrovo sarà alle 9.15 presso il campo sportivo Zaccari di Camporosso ma le gare inizieranno alle 10 e dureranno fino all'ora di pranzo. I pettorali di gara verranno consegnati al momento della conferma delle iscrizioni, che chiuderanno giovedì 18 gennaio alle 12 e andranno effettuate sul portale Csi e via mail a atleticacsisavona@gmail.com e atletica2000bordighera@gmail.com, meglio in formato Excel, indicando: categoria, nome, cognome, data nascita e squadra".

"Grazie alla manifestazione si potrà fare sport e, al contempo, valorizzare anche l'impianto di atletica allo Zaccari" - dicono gli organizzatori - "Sarà una giornata all'insegna del divertimento e dello sport con una punta di agonismo”.