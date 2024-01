Furti a ripetizione a Sanremo e Taggia, Lombardi (FdI): "Un territorio sicuro aumenta la qualità della vita dei cittadini"

La notizia dell'arresto della donna responsabile di 17 furti, tra cui portafogli , telefonini e carte di credito che venivano utilizzate impropriamente, ha suscitato gratitudine da parte delle comunità rivierasche all'interno delle quali operava la donna.

Per il Capogruppo di Fratelli d'Italia a Sanremo, Luca Lombardi, "l'operato delle Forze dell'Ordine in Riviera è fondamentale per garantire una qualità della vita superiore ai nostri concittadini e ai turisti. Una città sicura attrae maggiormente flussi turistici, che possono goderne la bellezza in tutta serenità”.

“Ringrazio - prosegue Lombardi - i Carabinieri della Stazione di Sanremo, coordinati dal Luogotenente Paolo Farchetti per l'ottimo intervento. Tempestivo, considerando anche i prossimi grandi eventi in Città, come il Festival, che porterà visibilità e presenze turistiche in Riviera".