Ha toccato quota 1900 la raccolta firme di Cna Imperia per la richiesta di eliminazione del pedaggio dell'autostrada in Liguria

L’obiettivo è quello di raggiungere 2500 adesioni per una battaglia iniziata poco prima dell’Epifania. “ Chiediamo la gratuità dell'autostrada ligure per determinate categorie in base a criteri specifici. L'autostrada in Liguria è sostanzialmente una tangenziale che attraversa la regione. Il frequentissimo passaggio di mezzi pesanti comporta inquinamento e disagi, senza portare benefici tangibili alla nostra comunità ”, spiegano dall a Cna segnalando che la piattaforma continua a raccogliere adesioni all’indirizzo https://www.change.org/p/eliminazione-del-pedaggio-dell-autostrada-tangenziale-in-realt%C3%A0-in-liguria-per-i-liguri?recruiter=1325650111&recruited_by_id=4d5b0f10-abce-11ee-b693-cfa1ceb8b9fb&utm_source=share_petition&utm_campaign=petition_dashboard&utm_medium=copylink

“I tempi di percorrenza – dicono alla Cna - sono estremamente lunghi a causa dei numerosi cantieri di manutenzione, causando notevoli disagi e danni, soprattutto per coloro che vivono e utilizzano regolarmente questa strada. Proponiamo la gratuità dell'autostrada per specifiche categorie come pendolari, professionisti, commercianti, artigiani e imprenditori con sede in Liguria. Non chiediamo altro se non un atto di giustizia sociale, considerando il pesante tributo che i liguri stanno pagando per usufruire di un servizio vitale per la regione”.