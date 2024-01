Calcio. Serie D, la Sanremese batte 2-0 la Vogherese. Decidono Vassallo e Pietrelli

SANREMESE-VOGHERESE 2-0 (28' Vassallo rig., 70' Pietrelli)

SANREMESE: Bohli, Salto, Bregliano, Bechini, Ibe, Di Fino, Lordkipanidze, Cesari, Larotonda, Pietrelli, Vassallo. A disp. Ferro, Nenci, Gagliardi, Santanocito, Biagini, Camerino, Gatto, Spatari, Conti. All. Gori.

VOGHERESE: Tota, Usardi, Losio, Gatelli, Giglio, De Angelis, Giani, Gerace, Bahirov, Trevisiol, Minaj. A disp. Tanzi, Daprati, Asllani, Facchini, Silvestri, Occhipinti, Hoxha, Marino, Cavaliere. All. Molluso.

ARBITRO: Massari di Torino.

Finisce dopo 5 minuti di recupero

92' Nenci rileva Bechini

90' tentativo di pallonetto di Gagliardi, Tota si rifugia in corner. Intanto esce Ibe per Conti e Santanocito rileva Pietrelli

85' Usardi lascia il posto a Facchini

83' Silvestri per Losio nella Vogherese

80' azione personale di Minaj che fa tutto bene nello stretto, tranne il tiro

79' Gatelli lascia il posto a Hoxha

75' ammonito Gatelli per fallo su Ibe

71' Gagliardi per Vassallo e Occhipinti per Giani: proseguono le sostituzioni

70' raddoppio matuziano: sugli sviluppi di un corner i difensori ospiti si fermano convinti ci fosse un fuorigioco, ma la terna lascia giocare e Pietrelli ne approfitta solo davanti a Tota per insaccare

62' cross col contagiri di Biagini per Vassallo, ma ci pensa De Angelis a togliere le castagne dal fuoco prima che l'attaccante matuziano possa colpire

61' colpo di testa di Minaj che non inquadra lo specchio. Nella Sanremese intanto Biagini per Di Fino

60' Gerace lascia il posto ad Asllani: primo cambio per Molluso

59' Gerace imbecca Bahirov che non riesce però a trovare la porta

56' la Sanremese ha ripreso campo ma occhio alle folate vogheresi, come quella che porta al primo giallo del match a Di Fino

48' punizione di Giglio scodellata In area ma la difesa biancazzurra fa buona guardia

Inizia la ripresa

Finisce senza recupero La prima frazione di gioco

44' in chiusura di tempo il filtrante di Gerace pesca Trevisiol sul filo del fuorigioco, ma il diagonale del 10 ospite è impreciso

40' la reazione ospite fin qui è stata piuttosto timida

28' rigore per la Sanremese: Ibe atterrato in area spalle alla porta, dal dischetto Vassallo spiazza Tota. Matuziani in vantaggio

27' si combatte tanto a centrocampo su un terreno che ha retto molto bene alle ultime piogge e che concede pure qualche lancio

19' contropiede fulmineo della Vogherese con la galoppata di Minaj che da posizione defilata calcia sul secondo palo, Trevisiol non arriva in tempo per la deviazione

16' azione manovrata da parte della Sanremese, un po' di confusione in area e alla fine l'arbitro fischia il fallo di mano in attacco a Pietrelli

9' pallino del gioco in mano ai matuziani. Gli ospiti attendono per ripartire

6' primo squillo dei padroni di casa con la bomba di Pietrelli che si stampa sulla traversa

1' inizia il match!