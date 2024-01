Calcio. Sanremese, Gori "riscattata in parte la gara di Tortona". E fanno festa Vassallo e Pietrelli, entrambi al primo gol (Video)

Con la vittoria per 2-0 sulla Vogherese al "Comunale" nel turno infrasettimanale, la Sanremese riscatta il ko rimediato a Tortona sabato con il Derthona. O meglio, lo fa solo in parte, secondo mister Mattia Gori. I matuziani sono chiamati ora a dare continuità già domenica a Gozzano, per cercare di instaurarsi in maniera piu concreta possibile sopra la linea di galleggiamento in classifica, delimitata dal confine tra zona playout e centro classifica.

Nel successo casalingo, il terzo nelle ultime 3 tra le mura amiche, ci sono due prime volte: le reti portano infatti la firma di Vassallo e Pietrelli, al loro primo centro in maglia biancazzurra. Ecco le loro impressioni a caldo, unite al commento dell'allenatore matuziano.