Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 16 a domenica 21 gennaio in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 16 GENNAIO



SANREMO

9.00-20.00. ‘Labirinti in volo’: mostra personale con opere accompagnate da brevi testi poetici dell’artista e scrittrice Soraya Arianna Cordaro. Best Western Hotel Nazionale, via Matteotti 3, tutti i giorni fino al 23 gennaio



10.00-19.00. ‘Tradurre il Respiro della Terra’: mostra con sculture e opere grafiche dell’artista Elio Lentini. Museo civico di Palazzo Nota, Piazza Alberto Nota 2, fino al 21 gennaio (h 10/12-15/19 da martedì a domenica)

IMPERIA

8.00-16.30. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)

8.20. Per il 79° Anniversario delle vittime della Shoah, incontro dal titolo ‘La liberazione del campo di Auschwitz, Giorno della Memoria & Primo Levi un Sopravvissuto’. A cura della Sezione Savona-Imperia di Aned. Istituto Comprensivo Boine, secondarie 1 grado

10.00-16.00. Ogni terzo martedì del mese, apertura al pubblico con visite guidate delle sale e dei depositi di solito non accessibili della Biblioteca Civica Leonardo Lagorio (h 10/12-15/16)

VENTIMIGLIA



10.30-18.30. Presepe Provenzale allestito nella chiesa di san Michele con oltre 200 statuine di circa 25 centimetri di altezza, vestite con abiti tradizionali liguri-provenzali di metà 1800 con centinaia di animali in terracotta (h 10.30/12.30-16.30/18.30), fino a fine gennaio

CERVO

16.30. Mostra fotografica ‘Carruggi e colori del Borgo’ a cura di Gian Paolo Giordano, ex primo cittadino di Cervo. Castello dei Clavesana, fino al 4 febbraio (più info)

ENTROTERRA



MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Presepe a Grandezza Naturale raffigurante la Natività realizzato lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio (fino al 4 febbraio 2024)



SEBORGA



10.00. Piccola esposizione di presepi della ‘Scuola delle stagioni’ e presepi tipici della ‘Comté de Nice’ presso il chiosco di Piazza Martiri, fino al 28 gennaio

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO



11.00-19.00. ‘Il principe nel cuore del circo’: mostra organizzata nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III e del 50° anniversario del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. Terrasses de Fontvieille (Museo dell'Automobile Antica), fino al 28 gennaio (più info)

19.30. Proiezione docufilm su Enzo Jannacci ‘Vengo Anch'io’ in presenza del figlio musicista Paolo e del regista Giorgio Verdelli. Evento a cura di ‘La Dante Monaco’. Théâtre des Variétés, ingresso libero e gratuito (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...





MERCOLEDI’ 17 GENNAIO



SANREMO



18.00. Festival di Musica Barocca (3ª edizione): concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Manuel Tevar con Salvatore Ruggiero (oboe). Chiesa Luterana. Corso Garibaldi (più info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA

VENTIMIGLIA

DIANO MARINA



21.00. Per ‘La Stagione del Teatro’, ‘Scoop (donna sapiens)’: spettacolo teatrale scritto da Giobbe Covatta e Paola Catella e con lo stesso Giobbe Covatta. Politeama Dianese, Teatro Sandro Palmieri (più info)

CERVO

ENTROTERRA



MONTEGROSSO PIAN LATTE

SEBORGA

TRIORA

FRANCIA

MONACO



GIOVEDI’ 18 GENNAIO



SANREMO

17.15. Come introduzione alla visita della mostra su Artemisia Gentileschi a Palazzo Ducale di Genova del 28 gennaio a cura del Circolo Parasio di Imperia, presentazione della storia di Artemisia e di altre tre donne che, in secoli e momenti diversi, si trovano accomunate nella volontà, nella passione, nel coraggio. Relatore Enzo Ferrari. Museo Civico a Palazzo Nota, info e prenotazioni 331 6992009



IMPERIA



11.30-12.30. Per il 79° Anniversario delle vittime della Shoah, presentazione progetto ‘Il passaggio del testimone : dalle microstorie alla storia, la memoria individuale, collettiva, storica e la famiglia Levi di Genova’. A cura della Sezione Savona-Imperia di Aned. Liceo Artistico Amoretti

VENTIMIGLIA



BORDIGHERA



15.00. Per ‘Incontri con gli autori – Laboratori di lettura per l’educazione civica’ a cura dell’Istituto Fermi – Polo – Montale, Francesca Sensini presenta il suo libro ‘La trama di Elena’. Intermezzi musicali dei musicisti Satoshi Abramo al sax e da Luca Schiappacasse alla chitarra. Ex Chiesa Anglicana, ingresso libero

RIVA LIGURE



18.00. ‘Legality Next Gen’: primo di tre giorni di incontri dedicati alla legalità con interventi di Don Maurizio Patriciello e del giornalista Pino Aprile. Sala consiliare di Palazzo civico, ingresso libero (più info)

CERVO

ENTROTERRA



MONTEGROSSO PIAN LATTE

SEBORGA

TRIORA

FRANCIA

MONACO



20.00. ‘Tout le monde savait - Elodie Wallace’: spettacolo teatrale con Sylvie Testud. Théâtre Princesse Grace (più info)



VENERDI’ 19 GENNAIO



SANREMO



16.00. Per l’Unitrè, presentazione del romanzo ‘La pietra rubata del Prof. Romano Cima. Ex sala consiliare del Museo Civico di Sanremo in piazza Nota 2

20.00. ‘Insoluti? Ritardi? Come stai gestendo il rischio di impresa?’: serata esclusiva sulla gestione dei crediti in collaborazione con A.V. Security Solving di Cuneo (segue buffet). Sede CNA, via Bartolomeo Asquasciati 12, info e prenotazioni al 0184 500309

IMPERIA



8.30. Per il 79° Anniversario delle vittime della Shoah, incontro dal titolo ‘La liberazione di Auschwitz - Istituzione ‘Giorno della Memoria’ deportazioni in Europa e in Liguria - le pietre d'inciampo di Imperia’ + La storia di Anna Frank + proiezione film patrocinio Fondazione di Basilea e Unesco. A cura della Sezione Savona-Imperia di Aned. Scuola Primaria R.Vercesi a Caramagna

11.00. Per il 79° Anniversario delle vittime della Shoah, inaugurazione panchina - area verde e targa in memoria dei bambini vittime nei campi di sterminio nazisti alla presenza delle Autorità Cittadine. Via Anna Frank a Caramagna

17.15. Come introduzione alla visita della mostra su Artemisia Gentileschi a Palazzo Ducale di Genova del 28 gennaio a cura del Circolo Parasio di Imperia, presentazione della storia di Artemisia e di altre tre donne che, in secoli e momenti diversi, si trovano accomunate nella volontà, nella passione, nel coraggio. Relatore Enzo Ferrari. Circolo Parasio a Palazzo Guarneri, info e prenotazioni 331 6992009

VENTIMIGLIA



RIVA LIGURE



18.00. ‘Legality Next Gen’: secondo di tre giorni di incontri dedicati alla legalità con interventi di Ciro Angelillis, Procuratore Capo aggiunto Bari, Annamaria Frustaci, PM Catanzaro. Dialogano con i relatori a cura di Roberto de Candia. Sala consiliare di Palazzo civico, ingresso libero (più info)



CERVO

ENTROTERRA

MONTEGROSSO PIAN LATTE

SEBORGA

TRIORA

FRANCIA

MONACO

19.00. 46° Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo 2024 ‘Omaggio al suo creatore’: spettacolo di selezione. Espace Fontvieille, fino al 28 gennaio (il programma)



NICE



20.30. Concerto dell’Ensemble Baroque de Nice dal titolo ‘Les Femmes’ con il baritono Philippe Cantor. Mujsiche di A. Campra, F. Couperin, J.-P. Rameau. Église St-Martin-St-Augustin (più info)





SABATO 20 GENNAIO



SANREMO

18.00. Festival di Musica Barocca (3ª edizione): concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo con Direttore e solista: Mariano Dapor (violoncello). Chiesa Luterana. Corso Garibaldi (più info e acquisto biglietti a questo link)



IMPERIA



8.00-19.00. ‘ImperiAntiquaria’: mercatino di antiquariato e collezionismo sotto i portici di Via Bonfante (ogni terzo sabato del mese)



9.30-16.00. ‘Imperia è... una storia lunga oltre 100 anni’: seconda di quattro Giornate di Studio aperte al pubblico sulla storia della città di Imperia. I temi: La nascita del verde pubblico a Porto Maurizio e Oneglia; Filologia vegetazionale nel verde pubblico ante 1923; L’Hotel Riviera Palace: il turismo a Porto Maurizio; Palazzo Berio e in Granatini alla Foce di Porto Maurizio; Evoluzioni urbanistiche a Castelvecchio (secc. XIX-XX); San Leonardo durante il Centenario; 1923, San Leonardo protettore delle missioni popolari. Palazzo Civico

17.00. Concerto del Maestro fisarmonicista taggiasco Gianni Martini in Assolo in occasione della Festa per il Santo Patrono Antonio Abate. In repertorio brani di Rota, Gershwin, Piazzolla + proiezioni con una selezione di immagini a cura di Casa de Tango by Etnotango, tra cui i dipinti di Claudio Cullino e Silvio Vincenti e le fotografie di Ermanno Crotto. Oratorio dell'Assunta di via Carmine a Costa d'Oneglia, partecipazione libera



20.30. Nell’ambito dei festeggiamenti in onore di San Sebastiano Martire, rituale vestizione dei nuovi confratelli della Confraternita maschile di San Benedetto Abate alla presenza del Delegato Vescovile per le Confraternite Don Giancarlo Aprosio e del Priorato Diocesano. Chiesa Parrocchiale di Artallo

VENTIMIGLIA



9.00. Mercatino creativo, artistico e di artigianato in Via Aprosio a sostegno del ‘Progetto Infanzia’ della Scuola di Pace (ogni terzo sabato del mese)

9.30. ‘Diamo da bere al Roia - Rinaturalizzare e ricaricare la falda del nostro fiume perchè continui ad essere preziosa risorsa’: convegno a cura dei Lions di Ventimiglia e Mentone e dell’associazione Terre di Ponente. Teatro Comunale in via Aprosio, ingresso libero



BORDIGHERA

8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)

20.30. ‘Fiocco rosa o fiocco blu? L'identità di genere dall'infanzia all'adolescenza’: incontro con la Dr.ssa Serena Suraci, psicoterapeuta. Sede dell’Associazione Noi4You, via Firenze 1, info 334 9999304

OSPEDALETTI

8.00-19.00. ‘Antiquariato, Collezionismo e modernariato ad Ospedaletti’: mercatino a cura di Eventi Free e Antico Doc in Corso Regina Margherita



21.00. Per la rassegna ‘La Luna sul Mare’ primo di tre appuntamenti in spiaggia per ammirare il cielo stellato e la Luna in diverse sue fasi. Spiaggia all'inizio ciclabile, lato ponente, partecipazione a offerta libera, info con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554

RIVA LIGURE



18.00. ‘Legality Next Gen’: ultimo appuntamento degli incontri dedicati alla legalità con la Pièce Teatrale ‘La stanza di Agnese’ con Sara Bevilacqua nel ruolo di Agnese Borsellino, talk con Alessandro di Battista e Dario Vergassola. Modera Roberto de Candia. Sala consiliare di Palazzo civico, ingresso libero (più info)

CERVO

ENTROTERRA



MONTEGROSSO PIAN LATTE

SEBORGA

TRIORA

FRANCIA

MONACO

14.00 & 20.00. 46° Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo 2024 ‘Omaggio al suo creatore’: due spettacoli di selezione. Espace Fontvieille, fino al 28 gennaio (il programma)





DOMENICA 21 GENNAIO



SANREMO

10.00-19.00. ‘Tradurre il Respiro della Terra’: ultimo giorno della mostra con sculture e opere grafiche dell’artista Elio Lentini. Museo civico di Palazzo Nota, Piazza Alberto Nota 2

10.30. Per la festa del patrono San Sebastiano a 1720 anni dal martirio, solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Filippo Pirondini, Prevosto di Coldirodi + processione con il simulacro argenteo di San Sebastiano e l’insigne Reliquia del Santo



VENTIMIGLIA



10.30. Nell’ambito dei festeggiamenti in onore di San Sebastiano Martire, Santa Messa Solenne Pontificale nella Chiesa Parrocchiale di Artallo presieduta dal Vescovo Diocesano Mons. Guglielmo Borghetti. Processione al termine

16.00. Spettacolo circense per bambini e adulti ‘La dolce follia’ con Nicolas Benincasa e Marta Finazzi del Teatro nelle foglie. Teatro comunale

VALLECROSIA

10.00-18.00. ‘Aspettando la Befana’ nel Solettone Sud (evento previsto il 5 gennaio e rinviato per maltempo)

BORDIGHERA

16.00. Spettacolo teatrale ‘Donne Geniali’. Centro culturale dell’Ex Chiesa Anglicana

TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Mercatino dell'antiquariato e collezionismo. Ex Mercato coperto (ogni terza domenica del mese)



SAN LORENZO AL MARE

16.00. Per la rassegna ‘A teatro per merenda con mamma e papà’, spettacolo ‘Amici in Fattoria’ a cura del Teatro Scalzo. Sala Samuel Beckett del Teatro dell’Albero (7 euro), info 347 7302028 (più info)



DIANO MARINA

15.30. Festa di Sant'Antonio Abate 2024: S. Messa pontificale presieduta da S.E. Mons. Guglielmo Borghetti, Vescovo della Diocesi Albenga - Imperia nella Chiesa Parrocchiale. A seguire la tradizionale processione con l'effigie del Santo nelle vie del centro cittadino



CERVO

ENTROTERRA

APRICALE

9.30-16.30. Mercatino con prodotti locali e artigianale. Piazza del paese (ogni terza domenica del mese)

CAMPOROSSO

9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante' in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)

MONTEGROSSO PIAN LATTE

SEBORGA

TRIORA

FRANCIA

CANNES

16.00. ‘Break The Floor International’: concorso di danza hip-hop. Grande Auditorium del Palazzo dei Festival e dei Congressi (più info)

MONACO

10.30 & 15.00. 46° Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo 2024 ‘Omaggio al suo creatore’: due spettacoli di selezione. Espace Fontvieille, fino al 28 gennaio (il programma)



18.00. ‘Omaggio a Rachmaninoff’: concerto sinfonico diretto da Eivind Gullberg Jensen (violino) e Valeriy Sokolov (violino). Auditorium Rainier III (più info)





Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate