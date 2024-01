Due atleti della PSV GL team di Vallecrosia si mettono in mostra a Marsiglia

Due atleti della Polisportiva Salesiani di Vallecrosia si mettono in mostra a Marsiglia.

Matteo Panza della PSV GL team di Vallecrosia diventa uno dei migliori fighters nella categoria dei 52kg nella specialità del K1 light della regione PACA nonostante per lui sfumi in finale il primo posto alle selezioni per il campionato di Francia. Il 17enne, infatti, dopo due rounds esplosivi, sabato scorso, è uscito in finale. "Matteo in forza al team per la terza stagione sportiva è salito sul quadrato con la febbre e dopo il controllo medico ha avuto l'autorizzazione di salire sul quadrato, nonostante la pressione sanguigna fosse molto bassa, perché era troppo il desiderio di combattere" - fa sapere la Polisportiva Salesiani di Vallecrosia.