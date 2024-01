PNRR, vicepresidente Alessandro Piana: “Prorogati i termini per le domande di aiuto sull’ammodernamento dei frantoi oleari”

Posticipati, su proposta del vice presidente della Regione Liguria Alessandro Piana, i termini per la presentazione delle domande di ammodernamento dei frantoi oleari a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR missione 2, componente 1, investimento 2.3), che scadevano il 15 gennaio.



“La modifica del cronoprogramma con termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno alle ore 16 del 15 febbraio – spiega l’assessore all’Agricoltura Alessandro Piana – desidera agevolare le nostre aziende, numerose e fondamentali per un comparto con cui la Liguria si identifica in tutto il mondo. La superficie complessiva coltivata ad olivo in Liguria si attesta sui 5636 ettari e vanta una altissima qualità. Ricordiamo che per la gestione del valore complessivo del bando, di circa 2 milioni di euro, avevamo già incrementato la percentuale di contributo passata dal 40 al 65%. Un tasso elevabile ulteriormente all’80% per gli investimenti realizzati dai giovani agricoltori. Le prospettive sono dunque importanti per tutta la Liguria, favorite dal dinamico e costante confronto con le associazioni di categoria, di produzione e promozione del settore olivicolo”.



Entro il 30 maggio sarà realizzata la graduatoria dei progetti ammissibili e comunicate ai beneficiari le indicazioni per il finanziamento e la realizzazione dell’iniziativa. Tutte le informazioni saranno disponibili sul sito web regionale e su www.agriligurianet.it