Personale sanitario al Festival di Sanremo, Asl1 risponde al consigliere Sansa: "Spiace essere protagonisti di speculazioni politiche"

“L'assistenza sanitaria al 74esimo Festival di Sanremo rispetta le Linee Guida contenute nel D.G.R. 460/16 di Regione Liguria e nel suo regolamento attuativo approvato dal Comitato di Dipartimento Emergenza Sanitaria 118 d'intesa con l'Agenzia Sanitaria Regionale in data 06/09/2016". La Asl 1 interviene con alcune precisazioni in merito al post su Facebook diffuso dal consigliere regionale Ferruccio Sansa.



"Per quanto riguarda il modello organizzativo – evidenzia il dott. Giorgio Ardizzone Direttore S.C. Emergenza-urgenza di Asl1 -, è stato concordato con i vertici sanitari RAI. È stato scelto quello che dava maggiori garanzie di sicurezza non solo per i cosiddetti VIP, ma anche e soprattutto per il folto pubblico che presenzierà ad una delle manifestazioni canore più importanti in ambito europeo. Inoltre è bene sottolineare che tutta l'attività assistenziale e le spese relative sono a carico della RAI e attuate dai professionisti sanitari in libera professione al di fuori dell'orario di servizio.



Quest'anno, inoltre, l'assistenza dovrà essere allargata anche su strada nella zona antistante il Teatro Ariston dove sarà presente Fiorello con il 'Dopo Festival' insieme a qualche migliaio di cittadini ai quali, data la situazione, dovrà essere assicurata una assistenza immediata. Bisogna poi aggiungere che il possibile intervento di alte personalità dello Stato (vedi il Presidente Sergio Mattarella come l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy intervenute l'anno scorso senza preavviso per motivi di sicurezza) obbligano ad assicurare un sistema sanitario che preveda la massima sicurezza in caso di necessità. Pertanto spiace essere protagonisti, nostro malgrado, di speculazioni politiche”.