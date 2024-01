Elezioni Amministrative a Sanremo: spunta il sondaggio che vede Rolando in testa, nessuno commenta

Molto probabilmente la campagna elettorale per le Amministrative di Sanremo entrerà nel vivo dopo il Festival ma, nel frattempo, dopo la presentazione di Alessandro Mager e i continui incontri di Fulvio Fellegara, stanno muovendo le acque soprattutto in casa centrodestra.

L’attesa per la conferma del candidato a sindaco in Gianni Rolando è palpabile e gli incontri tra i partiti di governo a Roma si susseguono di giorno in giorno. Adesso spunta anche un sondaggio, sul quale le bocche degli esponenti del centrodestra matuziano sono super cucite, ma le voci incontrollate parlano addirittura di una ‘classifica’ redatta da chi si è occupato di sentire gli umori dell’elettorato sanremese.

Le percentuali darebbero in questo momento (ma il condizionale è d’obbligo) il 46% delle preferenze al candidato di centrodestra Gianni Rolando mentre le liste civiche legate al centrosinistra di Fulvio Fellegara sarebbero al 34%. Senza tener conto di eventuali altri candidati, invece, Alessandro Mager verrebbe dato al 20%.

Numeri, semplici numeri che inizierebbero a dare un quadro della situazione. Pur senza togliere a niente o nessuno, i commenti della politica a 360 gradi di Sanremo (nessuno si vuole esporre a farli ufficialmente) sono però cauti. Da più parti, infatti, viene considerato un po’ troppo basso il dato relativo a Mager, tenuto conto del sostegno di buona parte dell’attuale Giunta Biancheri e, quindi, si attendono ulteriori sondaggi per capire meglio cosa potrà accadere.

Rimane ancora da ufficializzare il nome del candidato di centrodestra, che dovrebbe essere confermato entro pochi giorni.