SanremoNews assume giornalista area Sanremo-Taggia- Ospedaletti

Il gruppo editoriale MoreNews seleziona per SanremoNews nel suo processo di consolidamento due figure da inserire in organico in area Sanremo-Taggia-Ospedaletti

- Giornalista con tesserino (pubblicista o professionista) con inquadramento contratto nazionale Fsni (editoria on line) a tempo indeterminato qualora le caratteristiche siano da subito coerenti alle mansioni che prevedono attività tradizionale giornalistica con spiccate attitudini all’attualità e produzioni articoli video.

- Persona non ancora in possesso del tesserino abilitante alla professione, ma da inserire nel percorso formativo che porti al raggiungimento della professionalità necessaria per poi ottenere inquadramento a tempo indeterminato con contratto nazionale Fsni (editoria on line)

Inserimenti in tempi brevi. Inviare curriculum a info@sanremonews.it