Arma di Taggia, dopo oltre 40 anni di attività va in pensione lo storico barbiere “Tonino”

Chiude i battenti lo storico barbiere Fortunato Leonardo meglio conosciuto come “Tonino”, con una lunghissima carriera professionale di oltre 40 anni.

Ha iniziato a lavorare da giovanissimo e dopo un’esperienza da garzone, la decisione di mettersi in proprio nel 1984, in via Lungomare – zona Darsena dove “Tonino” è conosciuto e apprezzato da tutti, infatti nel suo negozio sono passate intere generazioni.

“Il 31 dicembre ho cessato l’attività, iniziata nei primi anni ottanta, ringrazio tutti i miei clienti, il lavoro mi ha dato tanto e ora dedicherò il tempo libero a mio fratello Enrico ed al mio hobby preferito, la bicicletta” - racconta Fortunato Leonardo.

Rinomato come un grande appassionato di sport, in particolare del ciclismo, da giovanissimo ha militato nella storica Ciclistica Arma. Ormai, libero da impegni lavorativi, trascorrerà il suo tempo a macinare chilometri pedalando in cerca di nuovi traguardi.