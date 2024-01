Pallanuoto: Caricasa Rari Nantes Imperia centra la prima vittoria in campionato

NOVARA WP – CARICASA R.N.IMPERIA 9-17

(1-3; 2-5; 3-4; 3-5)



NOVARA – Lippolis, Colombo, Aspesi 1, Laurini 4, Patti 1, Pluchino Ciardo, Morgia, Caspani 2, Milan, Bovis, Di Prisco 1, Magnani, Colombo.



IMPERIA – Di Lionardo, Arco 1, Grosso, Mazzariol, Gandini, Marano 1, Lengueglia 5, Corio 4, Mantovani, Taramasco 2, Rocchi, Cesini 4. All.: Garibaldi



Uscito per limite di falli Pluchino (N) nel quarto tempo; superiorità numeriche: Novara 1/7 + due rigori realizzati; Imperia 7/10 + due rigori (uno realizzato e uno sbagliato)

E’ cominciato l’anno nuovo e Caricasa Rari Nantes Imperia centra la prima vittoria in campionato. I giallorossi espugnano Novara con un evidente 9-17 e smuovono la classifica raggiungendo il settimo posto, con quattro punti, e risultando il miglior attacco della categoria.

A proposito di realizzazioni, sono stati i veterani a trascinare la squadra sotto porta: nel tabellino finale spiccano la cinquina di Lengueglia ed i poker di Corio e Cesini.

Proprio il centroboa ed il velocista, in calotta numero 7, aprono il risultato con due gol nel primo minuto e sei secondi di gioco; a metà tempo, Corio potrebbe triplicare da penalty ma non sfrutta l’occasione così tocca a Lengueglia arrotondare poco più tardi, prima del momentaneo 1-3 alla sirena.

I giallorossi sono vigili in difesa e allargano il divario, nei restanti tre tempi. Nella seconda parte di gara vanno a segno anche i giovani Arco, Taramasco (due volte) e Marano, alla prima marcatura con la calotta imperiese.

Dopo il match, è arrivato il commento soddisfatto di mister Gianluca Garibaldi: “Ho visto il giusto atteggiamento: abbiamo fatto bene in attacco e in difesa abbiamo ceduto un po’ nell’ultimo tempo. Ma dobbiamo continuare a migliorare nel gioco e in difesa, di volta in volta. Questo è il nostro obiettivo.

Era una partita delicata e mentalmente difficile da affrontare, non solo perché eravamo in trasferta. Volevamo riscattare le ultime prestazioni e ci mancava un po’ la vittoria. Sia in questo campionato e, in generale, non arrivava da quasi un anno e mezzo. E questo fa morale.”

La Rari tornerà in vasca, alla Cascione, sabato prossimo (20 gennaio) ed ospiterà Aquatica Torino.