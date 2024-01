Calcio: i nerazzurri dell'Imperia si impongono 1 a 3 sul campo del Busalla

Busalla-Imperia 1-3 (5' Ottoboni 6' Biffi 31' Szerdi 62' Scalzi)

Busalla: Biggi,Massone (46' Gottingi) Campaner,Raja (80' Patti),Bottino, Erroi(65' Garbagna)Spano (71' Sarno), Ottoboni, De Martini, Dotto (59' Carrese), Gnecchi

A disposizione: Firpo, Rossini, Re, Repettoi

Imperia: Sylla, Ravoncoli (65' Comiotto), Leo, Gandolfo, Biffi (73' Scarrone,), Guida,Morchio (51' Scalzi), Giglio (84' Ventre), Castagna (59' Cassata), Costantini, Szerdi

A disposizione: Martini, Trucchi, Garibbo,,Faedo, Ventre

5' Busalla in vantaggio! Calcio di punizione dalla sinistra, Ottoboni in mezzo all'area di rigore incorna e batte Sylla

6' immediato pareggio dell'Imperia! Sugli sviluppi di calcio d'angolo Biffi trova la deviazione vincente di testa

14' cross dalla destra di Morchio, il colpo di testa di Castagna termina a lato

16' Ammonito Morchio

17' pallonetto di De Martini da fuori area, di poco alto

20' conclusione di Raja da fuori area, respinta in tuffo da Sylla

25' Ammonito Ravoncoli

29' gran palla di Costantini in verticale per Castagna che fa sponda di testa per l'accorrente Morchio che prova a sorprendere il portiere con un pallonetto di esterno collo di controbalzo, ma Biggi con un colpo di reni alza il pallone sopra la travers

31' Imperia in vantaggio!! Altra splendida apertura di Costantini che smarca Giglio sulla destra, il capitano la passa rasoterra al centro per Szerdi che di piatto da posizione centrale insacca

35' Imperia a un passo dal tris!! Sale ancora in cattedra Costantini con una sventagliata dalla propria metacampo a pescare Ravoncoli in proiezione avanzata sulla destra. Il numero 2 imperiese controlla e mette al centro dell'area un invitante pallone per Castagna che di testa non trova l'angolo giusto e si fa respingere l'incornata da Biggi

42' Biffi trova l'imbucata giusta per Castagna, il cui diagonale da ottima posizione trova la deviazione di un difensore in calcio d'angolo

45' Ravoncoli si immola su Spano entrato in area sulla sinistra, contrastando in scivolata il suo diagonale

Fine primo tempo

46' entra Gottingi per Massone

51' entra Scalzi per Morchio

59' Entrano Cassata per Castagna e Carrese per Dotto

62' Terza rete dell'Imperia!!! È ancora una volta Costantini a ispirare la manovra offensiva, pescando Szerdi sulla sinistra con un diagonale filtrante. L'argentino controlla il pallone e lo smista al centro per Scalzi che insacca da pochi metri

65' entrano Garbagna per Erroi e Comiotto per Ravoncoli

66' Imperia vicina al poker! Cassata lavora un bel pallone sulla sinistra e lo appoggia per Giglio, il cui piatto destro non sorprende pero' Biggi che respinge in tuffo

70' altra grossa occasione per l'Imperia! Szerdi conquista palla in pressione sull' uscita del difensore, la palla arriva a Costantini che cerca di eludere l'uscita del portiere con un colpo da sotto che viene però respinto da Biggi

71' Entra Sarno per Spano

73' entra Scarrone per Biffi

77' Ammonito Sarno

79'ammonito Campaner

80 entra Patti per Raja

82' calcio di rigore per il Busalla! Sugli sviluppi di un corner Sylla esce in maniera avventata e travolge Sarno

83' rigore parato!!! Sylla riscatta subito il suo errore e ipnotizza Gnecchi bloccando la sua conclusione dagli undici metri, calciata alla destra del portiere

84' entra Ventre per Giglio

85' Ammonito Comiotto

Quattro minuti di recupero

91' nel giro di pochi secondi ci provano prima Leo in diagonale (bloccato dal portiere) e poi Costantini con pallonetto da fuori (alto)

92 'Repetto conclude a lato da buona posizione

Termina l'incontro sul punteggio di 1-3

L'Imperia si impone sul campo del Busalla ribaltando con autorità un incontro che si era messa subito in salita per effetto del gol di Ottoboni dopo soli 5 minuti. Il pareggio è arrivato appena un minuto dopo grazie a un gol del duttile Biffi, oggi schierato come difensore. I nerazzurri hanno poi fatto valere il maggior tasso tecnico, trovando il secondo gol con Szerdi e il terzo con Scalzi. Nel finale Sylla para un rigore che rischiava di riaprire un match pienamente sotto controllo.

Si tratta di un successo che consente di mantenere il primato e che certifica ulteriormente il valore di una rosa che consente di far ruotare l'intero organico, basti pensare che oggi sono partiti dalla panchina giocatori del calibro di Scarrone, Scalzi, Ventre e Cassata