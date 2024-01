Il 'pilastro' dell'Archery Club Ventimiglia Laura Lorenzi compie 88 anni

La festa per Laura Lorenzi

Festa a sorpresa per Laura Lorenzi. L'istruttrice di primo livello e consigliera nel direttivo dell'Archery Club Ventimiglia con il compito di tesoriera, visibilmente emozionata, è stata festeggiata dal presidente, dai soci, dagli atleti e dai ragazzi del gruppo arcieri di Ventimiglia.

“Le hanno voluto dimostrare il loro affetto e riconoscenza per tutto il lavoro e l'impegno che mette in campo da anni per il tiro con l'arco della società di Ventimiglia, aiutando e seguendo i giovani atleti, durante gare ed allenamenti con i suoi preziosi consigli” dicono dalla società.