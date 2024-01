Volley: Serie B riparte il campionato. Grafiche Amadeo sfida in casa il Sant'Anna

Prima gara del nuovo anno e penultima del girone di andata del campionato nazionale maschile di pallavolo di serie B per il Grafiche Amadeo che ospita domani sera alle 20.30 a villa Citera, a Sanremo il Sant’Anna TomCar Torino.

Seconda forza del campionato, la compagine piemontese guidata da Andrea Usai (tecnico tornato sulla panchina sanmaurese nella stagione 2020/2021 dopo essere stato ininterrottamente alla guida dei torinesi dal 2008 al 2015 ed aver conquistato la promozione in B1) arriva a Sanremo forte di una impressionante serie di vittorie le ultime delle quali inanellate nella parte conclusiva del 2013 ai danni di Zephir Mulattieri Spezia, Saronno e Mercatò Alba. Due soli gli “inciampi” nel corso di questa prima parte della stagione: uno in casa, lo scorso 22 ottobre ad opera del Rossella Caronno ed uno in trasferta, il 25 novembre scorso, ad opera della capolista Yaka Malnate.

«Tutt’altro percorso rispetto al nostro fatto, sino ad oggi, solo di sconfitte, mitigato dalla conquista di due punti frutto di due gare perse al tie-brek contro il Parrella Torino e lo Zephir Mulattieri -commenta il presidente del sodalizio sanremese, Giuseppe Privitera– inutile aggiungere che il divario tra noi ed il Sant’Anna è enorme reso ancor più ampio dal fatto che nel corso di questi mesi la nostra squadra ha subito una lunga serie di disavventure e di infortuni che costringeranno ancora una volta il nostra tecnico, Cesare Chiozzone, a compiere le consuete alchimie pur di schierare in campo una formazione in grado di fare la sua parte. Una sola cosa è certa che in campo non andremo per svolgere la parte delle vittime sacrificali. Nel corso di queste settimane i ragazzi hanno continuato ad allenarsi. La pausa è servita anche a rigenerare moralmente il gruppo che questa sera si presenterà di fronte al proprio pubblico, deciso a svolgere al meglio il proprio compito».

Con una rosa assottigliatasi per via di un paio di infortuni, la società ha tentato, approfittando della pausa dettata dalle festività, di portare a Sanremo quei giocatori che sarebbero serviti a dare maggiore incisività al gioco. «Contatti sono proseguiti serrati sino a pochissime ore fa, ma non siamo riusciti a convincere nessuno dei giocatori interpellati. Purtroppo non abbiamo molte “armi di convinzione”. Per dirla breve, mancano i soldi necessari per portare a fondo certe operazioni più facili, ovviamente, per chi dispone di sponsor e capitali».





Le altre gare della 12a giornata: Zephir Mulattieri SP – Rossella ETS Caronno; Parrella TO – Alto Canavese; Mercatò Alba – Mozzate; Saronno – Trading Log SP; Yaka Malnate VA – Ilario Ormezzano BI. Riposa: PVL Cerealterra Cirié.

Classifica: PVLCerealterra Cirié* 28, Sant’Anna TomCar TO 24, Yaka Malnate* e Rossella ETS Caronno 23, Alto Canavese 21, Parrella TO 17, Mercatò Alba 16, Trading Log SP 12, Saronno 11, 9, Ilario Ormezzano BI 9, Zephir Mulattieri SP 8, Mozzate 4, Grafiche Amadeo 2. *= Una partita in più.