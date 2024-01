Pallamano, tre formazioni dell'Abc Bordighera scendono in campo nel fine settimana (Foto)

L'Abc Bordighera torna in campo dopo le festività natalizie. Nel fine settimana saranno ben tre le formazioni composte da atleti della società bordigotta a giocare a pallamano.

La prima formazione sarà quella dell'under 17 femminile, nata dall'unione di atlete dell'Abc Bordighera e della San Camillo Pallamano Imperia, che sul campo di Imperia alle 15.30 affronteranno le pari età del Vallis Aurea. L'incontro sarà valevole per il campionato dipartimentale francese di categoria.

Alle 17.30, invece, dopo una trasferta di quasi 400 km, l'under 17 maschile idrotecnica F. Becagli scenderà in campo a Cologne (Bs) contro la forte formazione lombarda attualmente 2a in classifica. "A detta degli esperti, è la squadra che fino ad ora ha mostrato il miglior gioco" - dice l'Abc Bordighera.

Il tecnico Tomé e i suoi collaboratori Bissaro e Antonio, pur consapevoli della forza degli avversari sono convinti di poter fare una buona prestazione: "I ragazzi dopo il rientro dalle festività natalizie si sono allenati bene e aver avuto la possibilità di affrontare nei giorni scorsi un'amichevole con gli amici dell'AS Monaco ci ha permesso di verificare e provare alcune nuove soluzioni sia in attacco che in difesa anche se non è detto che sia possibile adottarle già in questa partita".

Domenica andranno in trasferta anche i giovani dell’under 15 maschile, guidati dal tecnico ventimigliese Massimo Agnese. A Torino affronteranno il terzo concentramento interregionale dove gli avversari di turno saranno il Valpellice (To) e il Vigliano biellese. Anche questa formazione è nata da una collaborazione, in particolare tra Abc Bordighera e la Pallamano Ventimiglia.

"Sarebbero dovuti scendere in campo pure i giovani atleti dell'under 13, targati Romolo Amarea / Era Foods, ma l'indisposizione di parecchi giocatori avversari dell'As Mentone ha fatto slittare l'incontro al 27 gennaio" - fa sapere l'Abc Bordighera - "Naturalmente ringraziamo, come sempre, tutti i nostri sponsor che ci sostengono sempre".

Gli sponsor dell'Abc Bordighera sono: Era Foods, Riello, Ir Services, Fusetti Giardini, Idrotecnica F. Becagli, Romolo Amarea, Garden Nature Lab, AlProfilo, Acconciature Raffaella, Fasol e Osteria Beciagrill.