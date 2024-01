Il segretario provinciale del Psi, Adriano Biancheri, insieme a tutta la Federazione di Imperia e i compagni di Ventimiglia piangono e ricordano Giovanni (Gianni) Foti, già consigliere comunale per più mandati e anima socialista della città intemelia.

“Era una persona – dice Biancheri - per la quale l'adesione ad un partito non era per una stagione ma la scelta per una vita. E' questo l'insegnamento che il compagno Gianni Foti lascia a tutti noi ed è per questo che lo vogliamo ricordare”.