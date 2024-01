Messa in sicurezza dell'Argentina, Chiara Cerri (Lista Toti): “Importanti interventi per il territorio”

Tante buone notizie per la messa in sicurezza del Torrente Argentina. È di ieri sera la notizia che il governo ha accettato la proposta di Regione Liguria per il finanziamento per realizzare nuovi importanti interventi del torrente, tra Taggia e Riva Ligure. Ma intanto procedono anche le operazioni per le opere già programmate.

“Dal governo per la Liguria sono in arrivo 5,5 milioni. Sul nostro territorio sarà destinata la fetta più grande e servirà a realizzare il secondo lotto di lavori per la messa in sicurezza dell’ultimo tratto del torrente Argentina. Con questo intervento verranno scongiurati altri fatti gravi come quelli del 2020, con l'alluvione che causò tanta devastazione – sottolinea il consigliere regionale della Lista Toti, Chiara Cerri -. Tutto il corso del torrente sarà finalmente in sicurezza e questo grazie al costante lavoro e all'interessamento per il nostro territorio del presidente Giovanni Toti, dell'assessore Marco Scajola e del referente per delega, assessore Giacomo Giampedrone. La nostra giunta del fare è da tempo impegnata su questa partita e stanno procedendo altri importanti lavori sull'Argentina. La prossima settimana è infatti prevista la consegna parziale dell'arginatura del tratto a monte per le indagini belliche. E' invece aperta la gara per la progettazione esecutiva del ponte a valle del torrente. Tutte notizie che confermano l'attenzione e soprattutto la concretezza che Regione Liguria richiede su questo importante progetto. Progetto che peraltro mi sta particolarmente a cuore coinvolgendo le comunità di Taggia e Riva Ligure che aspettano questo risultato da tempo".