All'istituto 'Colombo' di Sanremo e Taggia torna l'appuntamento con l'open day

Sabato 13 gennaio l'istituto "Colombo" apre nuovamente le sue porte ai futuri studenti. Dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17 gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado e le loro famiglie potranno scoprire e approfondire l'offerta formativa dell'istituto superiore di Sanremo e Taggia.

“La mattina sarà dedicata alla didattica attiva e ai laboratori - dicono dall'istituto - gli studenti saranno coinvolti in una vasta gamma di esperienze immersive: dall'informatica alla geometria, dalla moda alla fisica, dall'economia alla scienza, nella sede di Sanremo, e dalle discipline sportive all'economia, in quella di Taggia. Spazio riservato anche ai genitori, con la presentazione dell'offerta formativa da parte della dirigenza e del corpo docenti, che nel pomeriggio sarà disponibile per rispondere a domande, fornire informazioni dettagliate e chiarire eventuali dubbi riguardo ai percorsi di studio proposti. L'esperienza didattica sarà arricchita dalla possibilità di visitare il museo della tecnologia ideato dal professor Valva e realizzato dagli alunni del corso di informatica: un'opportunità unica per gli appassionati d'innovazioni tecnologiche. Per prendere parte all'open day del “Colombo” è consigliabile prenotarsi andando sul sito dell'istituto https://www.iiscolombo.edu.it/. Per coloro che non potranno partecipare ai laboratori di sabato 13 gennaio, non c'è bisogno di preoccuparsi: le attività saranno riproposte il 18 gennaio nella sede di Sanremo e il 23 gennaio in quella di Taggia, sempre dalle 15 alle 17”.