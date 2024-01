La Ginnastica Riviera dei Fiori pronta ad una lunga serie di gare nel primo semestre 2024

Dopo il successo del 35esimo Saggio di Natale della Ginnastica Riviera dei Fiori che, come ogni anno si conferma essere l'evento più emozionante e spettacolare dell'anno, col coinvolgimento di tutti i ginnasti dei corsi di Arma, Taggia, Sanremo (Bussana, Via Panizzi e Via Volta), e delle sezioni agonistiche di artistica maschile e femminile, trampolino e ritmica, lo staff tecnico da tempo sta programmando la partecipazione ad un nutrito numero di gare del primo semestre del calendario nazionale della FederGinnastica e di alcuni enti di promozione sportiva.

Oltre alle attività agonistiche e i corsi base rivolte ai giovani, da alcuni anni l'associazione promuove anche attività di Salute e Fitness per adulti. Le attività proposte, varie ed articolate, vengono svolte in più giorni ed orari della settimana, in palestre attrezzate/aree verdi, sotto la guida di tecnici qualificati FGI.

La Federazione Ginnastica D’ Italia ha sviluppato, negli anni, un programma di studi finalizzati ad avere tecnici della specifica sezione di Salute e Fitness, nata per proporre un’attività fisica qualificata per aumentare lo stato di benessere, di salute e di fitness della popolazione di tutte le età.

Nello specifico, sono attivi i corsi del Gymevent riservato a ragazzi che abbiano avuto una formazione di ginnastica-danza finalizzato al mantenimento della forma fisica e la realizzazione di coreografie da esibire in varie occasioni, dai teatri, alle piazze, stadi e concorsi di danza. L’aspetto aggregativo e il divertimento, uniti ad una buona preparazione fisica, sono alla base di questo progetto che ha l’obiettivo di ‘mantenereinpalestra’ atleti che non vogliono rinunciare a questa tipologia entusiasmante di attività.

Il 'LifeLong Training', attività fisica per migliorare la qualità della vita attraverso esercizi che coniugano l’attività cardiovascolare in forma variata e modulata con la tonificazione muscolare e la mobilità articolare a corpo libero e con l’uso di piccoli attrezzi..Questo corso si svolge in prevalenza all’aperto, presso i fantastici giardini Di Villa Nobel a Sanremo, in caso di condizioni meteo non idonee, l’attività viene ‘trasferita’ in palestra.

Altra proposta ‘attiva’ è quella del gymfitness, un progetto di fitness tecnico, volto ad ampliare le caratteristiche innovative e codificate dell’aerobica, dello step e della tonificazione muscolare, con circuiti funzional e molto altro, in un contesto adatto a tutti offrendo soluzioni e metodi divertenti per gli utenti del mondo fitness, con l’utilizzo della musica e delle numerose attrezzature tipiche della ginnastica agonistica presenti nelle nostre palestre.

Sempre nelle attività di Salute e Fitness viene proposto un corso di ginnastica acrobatica per adulti, basato su un protocollo di allenamento di qualità che unisce le caratteristiche della ginnastica funzionale con l’esperienza e la tecnica della ginnastica artistica FGI.